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***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

29.11.2021 16:52
***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VESTL

30.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
VESTEL VESTL 2,345794 1,9939249


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980099


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