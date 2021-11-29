***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.11.2021 16:52
***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
30.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
VESTEL VESTL 2,345794 1,9939249
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980099
BIST
17:261.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 34,67
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
17:2612,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,3609
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
17:2614,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,3520
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
17:26730,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 17,59
|Açılış
|: 730,64
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler17:26
|LIDFA
|4,07
|36.519.905
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.471.822
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.496.293
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|336.337.656
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.321.841
|% 9,98
|
|PRKAB
|71,20
|295.863.770
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,58
|38.823.214
|% -8,83
|
|DERIM
|7,76
|15.238.969
|% -7,84
|
|BJKAS
|5,35
|80.661.452
|% -7,12
|
|THYAO
|17,38
|2.859.991.066
|% 2,30
|
|SASA
|42,70
|1.777.150.145
|% 8,32
|
|GARAN
|11,48
|1.659.630.214
|% 0,35
|
|ASELS
|22,46
|1.488.971.775
|% 8,61
|
|SISE
|12,25
|1.278.118.044
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,23
|989.182.497
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,25
|629.733.464
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|273.795.325
|% -0,65
|
|THYAO
|17,38
|2.859.991.066
|% 2,30
|
|GARAN
|11,48
|1.659.630.214
|% 0,35
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7167
|12,7299
|% 2,92
|
|Euro
|14,3370
|14,3610
|% 2,51
|
|Sterlin
|16,9077
|16,9925
|% 2,65
|
|Frank
|13,7031
|13,7857
|% 2,65
|
|Riyal
|3,3861
|3,4031
|% 3,01
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,07
|
|Altın Gr.
|732
|732
|18,73
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,26
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|4,08
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:38XU100
Endeks 1, 810 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 24, 900.00 milyon TL de
-
17:38TLMAN
Yüzde 8.30 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 871, 547 adet işlem
-
17:36MEGAP
Yüzde 6.24 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 602, 738 adet işlem
-
17:36MEGAP
Yüzde 6.24 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 602, 738 adet işlem
-
17:34ATEKS
Yüzde 5.58 oranında artışla 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 093 adet işlem