***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler VESTL30.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaVESTEL VESTL 2,345794 1,9939249Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980099BIST