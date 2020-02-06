***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 15:09
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VESTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817361
BIST
16:24122.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 635,78
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
16:245,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
16:246,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:24301,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,87
|Açılış
|: 301,41
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|28,66
|15.816.824
|% 16,50
|
|VESTL
|16,51
|377.543.794
|% 11,71
|
|AKMGY
|28,66
|4.910.188
|% 11,17
|
|GYHOL
|29,58
|16.193.607
|% 10,79
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|DOKTA
|68,85
|7.829.764
|% -8,57
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|40.968
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,82
|1.650.342.966
|% 1,44
|
|ODAS
|2,24
|643.948.057
|% 0,90
|
|SASA
|9,29
|608.513.874
|% -1,80
|
|SISE
|5,59
|567.553.072
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,14
|455.563.813
|% 4,67
|
|ODAS
|2,24
|643.948.057
|% 0,90
|
|CEMAS
|1,24
|250.258.773
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,14
|455.563.813
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,95
|430.148.528
|% 1,72
|
|TEKTU
|1,74
|251.453.363
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7377
|7,7765
|% -0,11
|
|Frank
|6,1218
|6,1587
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5915
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,53
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,14
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|14,04
|
|Yarım
|961
|986
|6,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,33
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