***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:47
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VESTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828151
BIST
10:4695.633
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 1.993,87
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
95.658
En Düşük
91.644
10:466,2927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0246
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:467,0374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:46320,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,55
|Açılış
|: 320,91
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VERTU
|3,40
|874.548
|% 6,58
|
|TRGYO
|1,98
|1.232.360
|% 6,45
|
|AKGRT
|5,13
|1.124.072
|% -14,21
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,90
|253.079.913
|% 2,22
|
|THYAO
|8,70
|189.835.928
|% 2,59
|
|GARAN
|9,09
|140.765.004
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,20
|71.000.113
|% 3,29
|
|AKBNK
|6,49
|66.243.958
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,20
|71.000.113
|% 3,29
|
|TSKB
|0,96
|29.390.233
|% 4,35
|
|IHLGM
|0,87
|24.445.387
|% -3,33
|
|KRDMD
|2,05
|55.402.390
|% 2,50
|
|KARSN
|1,30
|33.317.220
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8810
|7,9206
|% -0,38
|
|Frank
|6,6286
|6,6685
|% -0,52
|
|Riyal
|1,6681
|1,6764
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,18
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,28
|