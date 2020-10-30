***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:00
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884774
BIST
12:261.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -18,64
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:268,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3491
En Düşük
8,2678
12:269,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0748
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7557
En Düşük
9,6423
12:26502,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,48
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,97
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:23
|KARTN
|1.812,80
|62.283.008
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.334.643
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,39
|2.507.086.346
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,96
|462.952.691
|% -1,01
|
|GARAN
|6,64
|412.661.291
|% -2,06
|
|PETKM
|4,10
|334.468.014
|% 1,74
|
|ASELS
|16,87
|304.147.798
|% -3,05
|
|TSKB
|2,39
|2.507.086.346
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,96
|462.952.691
|% -1,01
|
|ALBRK
|1,74
|209.613.317
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,67
|140.952.081
|% -1,76
|
|PETKM
|4,10
|334.468.014
|% 1,74
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3425
|8,3467
|% 0,70
|
|Euro
|9,7461
|9,7535
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,7531
|10,8070
|% 0,73
|
|Frank
|9,0708
|9,1254
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2176
|2,2288
|% 0,74
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|6,56
|
|Altın Gr.
|502
|503
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.311
|3.393
|21,66
|
|Yarım
|1.600
|1.641
|10,47
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,49
|38,49
|0,23
|
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