***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:11
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927232
BIST
13:411.358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,00
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:418,1445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:419,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0277
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:41451,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,09
|Açılış
|: 451,96
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,46
BIST En Aktif Hisseler13:41
|MTRKS
|49,56
|5.906.065
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|988.785
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.795.693
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.911.880
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.766.617
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.036.088
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,67
|608.520.811
|% 1,65
|
|FENER
|33,72
|477.404.703
|% 7,73
|
|GARAN
|6,62
|436.196.308
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,10
|373.855.463
|% 0,18
|
|NTGAZ
|13,78
|337.228.820
|% -7,39
|
|EKGYO
|1,75
|285.061.768
|% -3,85
|
|TSKB
|1,28
|203.072.439
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|235.724.546
|% -1,45
|
|GARAN
|6,62
|436.196.308
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|218.059.997
|% 0,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1392
|8,1445
|% -0,06
|
|Euro
|9,6837
|9,6890
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,1568
|11,2128
|% -0,09
|
|Frank
|8,7642
|8,8170
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1658
|2,1766
|% -0,03
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,24
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.984
|3.061
|-7,51
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-3,63
|
|Çeyrek
|723
|740
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,75
|