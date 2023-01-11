***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:24
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100144
BIST
15:174.874
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -113,70
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1718,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1720,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:171.134,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.134,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:15
|SDTTR
|56,65
|6.387.231
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.700.831
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,40
|291.519.812
|% 7,09
|
|GOZDE
|21,06
|350.523.466
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.343.051
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|27.736.051
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,30
|6.341.397.818
|% -1,45
|
|EREGL
|37,80
|4.567.252.556
|% -0,16
|
|ASELS
|55,15
|3.969.125.492
|% -5,16
|
|KOZAL
|544,90
|3.435.967.963
|% -3,21
|
|KRDMD
|17,80
|3.352.056.629
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,38
|2.408.340.303
|% -1,41
|
|YKBNK
|8,98
|2.314.272.738
|% -5,77
|
|KRDMD
|17,80
|3.352.056.629
|% -1,87
|
|KATMR
|2,12
|358.971.075
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,63
|446.715.406
|% -3,66
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7641
|18,7876
|% 0,07
|
|Euro
|20,1465
|20,1559
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6909
|22,8047
|% -0,24
|
|Frank
|20,1788
|20,3004
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% -0,03
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.647
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.685
|7.740
|5,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|