***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 17:39
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173115
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,6099
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,6594
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.715,48
En Yüksek
|Değişim
|: 3,65%
|| 60,45
|Açılış
|: 1.715,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PASEU
|49,98
|1.146.074.870
|% 9,99
|
|FORTE
|88,15
|58.651.308
|% 9,98
|
|INGRM
|679,70
|23.481.427
|% 7,09
|
|ALFAS
|606,00
|2.140.110.533
|% 4,11
|
|AHGAZ
|10,85
|753.543.583
|% 2,36
|
|ICUGS
|7,11
|16.498.463
|% -9,89
|
|EKSUN
|63,50
|490.036.084
|% -7,97
|
|A1CAP
|34,54
|922.507.853
|% -7,84
|
|BVSAN
|61,80
|134.191.287
|% -6,72
|
|EUPWR
|139,90
|2.525.679.362
|% -5,47
|
|EUPWR
|139,90
|2.525.679.362
|% -5,47
|
|CWENE
|212,10
|1.500.820.008
|% -1,49
|
|KAYSE
|28,00
|1.388.190.825
|% -0,21
|
|PASEU
|49,98
|1.146.074.870
|% 9,99
|
|AKFYE
|13,63
|1.080.598.139
|% 0,74
|
|KAYSE
|28,00
|1.388.190.825
|% -0,21
|
|A1CAP
|34,54
|922.507.853
|% -7,84
|
|PASEU
|49,98
|1.146.074.870
|% 9,99
|
|BIENY
|51,00
|1.073.861.530
|% 1,90
|
|KTLEV
|24,00
|280.525.068
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8927
|26,9436
|% 2,32
|
|Euro
|30,2244
|30,2464
|% 2,23
|
|Sterlin
|35,1014
|35,2774
|% 2,28
|
|Frank
|31,2642
|31,4526
|% 2,56
|
|Riyal
|7,1520
|7,1879
|% 2,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|27,77
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|60,46
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.202
|11.469
|518,00
|
|Yarım
|5.601
|5.761
|260,00
|
|Çeyrek
|2.809
|2.880
|130,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|21,69
|21,71
|0,67
|
|B. Petrol
|79,48
|79,48
|0,97
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Seans Raporu
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