***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2020 16:05
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853120
BIST
17:40114.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 395,55
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
17:406,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
17:407,6826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
17:40386,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,28
|Açılış
|: 386,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|103.460.668
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.340.858
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.733.004
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.706.687
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,90
|77.992.483
|% -7,58
|
|GUBRF
|26,10
|260.777.764
|% -6,12
|
|IHGZT
|4,48
|36.322.735
|% -5,49
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,17
|1.083.025.412
|% 3,22
|
|ODAS
|2,49
|1.030.848.874
|% 9,21
|
|KRDMD
|3,01
|661.752.792
|% 0,00
|
|KARSN
|2,75
|605.922.655
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,60
|565.367.063
|% -0,62
|
|ODAS
|2,49
|1.030.848.874
|% 9,21
|
|IHLGM
|1,60
|565.367.063
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.083.025.412
|% 3,22
|
|KARSN
|2,75
|605.922.655
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,01
|661.752.792
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4244
|8,4667
|% -0,74
|
|Frank
|7,1921
|7,2354
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-9,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.524
|-15,80
|
|Tam
|2.579
|2.590
|-16,20
|
|Yarım
|1.253
|1.267
|-8,00
|
|Çeyrek
|627
|634
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,35
|
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