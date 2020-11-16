***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2020 09:26
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888574
BIST
13:511.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:517,7531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0727
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7531
En Düşük
7,6062
13:519,1846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1846
En Düşük
9,0167
13:51470,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,98
|Açılış
|: 470,32
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KARTN
|2.359,50
|36.646.820
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|109.348.937
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.640.797
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.947.105
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,05
|1.821.262.583
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,39
|1.000.668.332
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,93
|629.594.029
|% 1,03
|
|AKBNK
|6,37
|526.567.847
|% 0,95
|
|SISE
|6,85
|512.506.009
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,39
|1.000.668.332
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,93
|629.594.029
|% 1,03
|
|GARAN
|9,05
|1.821.262.583
|% 2,14
|
|USAK
|2,59
|361.441.715
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|228.931.408
|% 0,53
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7440
|7,7509
|% 0,92
|
|Euro
|9,1699
|9,1809
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,1525
|10,2034
|% 0,48
|
|Frank
|8,4407
|8,4916
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0545
|2,0648
|% 0,62
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,44
|
|Altın Gr.
|469
|470
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.180
|5,64
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|2,73
|
|Çeyrek
|752
|769
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|0,08
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,71
|