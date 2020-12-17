***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.12.2020 09:11
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893586
BIST
11:571.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
11:577,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0438
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
11:579,5070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
11:57469,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 469,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.320.986
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,24
|8.699.545
|% 8,42
|
|TMSN
|15,47
|276.457.459
|% 7,58
|
|NIBAS
|75,65
|12.217.046
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.537.603
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|THYAO
|12,90
|744.191.227
|% 1,65
|
|GARAN
|9,80
|729.787.115
|% 0,82
|
|PGSUS
|70,25
|645.549.167
|% 3,31
|
|ISGYO
|2,39
|477.026.829
|% 0,42
|
|SISE
|7,18
|459.282.217
|% 0,70
|
|ISGYO
|2,39
|477.026.829
|% 0,42
|
|KLGYO
|2,80
|284.122.290
|% 3,32
|
|ODAS
|4,03
|359.313.390
|% -0,74
|
|ALBRK
|2,00
|154.269.651
|% 3,09
|
|GARAN
|9,80
|729.787.115
|% 0,82
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7540
|7,7588
|% -0,56
|
|Euro
|9,5005
|9,5070
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,5110
|10,5637
|% 0,11
|
|Frank
|8,7511
|8,8038
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0629
|2,0732
|% -0,55
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|14,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|25,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|17,91
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|8,66
|
|Çeyrek
|750
|767
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|0,59
|