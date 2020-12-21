***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2020 08:56
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893968
BIST
13:161.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -24,43
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
13:167,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:169,3192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0334
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:16461,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 461,55
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:16
|BOSSA
|15,40
|20.279.871
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.812.470
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,08
|1.255.361.641
|% 1,35
|
|TSKB
|1,90
|1.194.820.495
|% 3,26
|
|THYAO
|12,23
|1.093.224.792
|% -5,63
|
|GARAN
|9,61
|793.351.860
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,15
|630.131.379
|% -2,71
|
|TSKB
|1,90
|1.194.820.495
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,15
|630.131.379
|% -2,71
|
|ODAS
|4,02
|386.585.306
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,98
|273.872.521
|% -3,25
|
|THYAO
|12,23
|1.093.224.792
|% -5,63
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6738
|7,6779
|% 0,65
|
|Euro
|9,3124
|9,3192
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0993
|10,1500
|% -1,61
|
|Frank
|8,5805
|8,6322
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0376
|2,0478
|% 0,51
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-13,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.073
|3.119
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-2,02
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|-0,98
|
|Çeyrek
|742
|760
|-0,49
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,18
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,60
|