***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 09:13
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895530
BIST
10:081.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.471
En Düşük
1.463
10:087,3801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
10:089,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
10:08446,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 446,18
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler10:07
|HEKTS
|20,02
|32.219.848
|% 10,00
|
|ARZUM
|27,34
|17.587.631
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,88
|717.737
|% 9,94
|
|ORMA
|16,75
|594.960
|% 9,91
|
|UMPAS
|2,38
|22.848
|% 9,68
|
|IZTAR
|16,10
|182.252
|% -9,96
|
|SELGD
|4,62
|31.675
|% -9,41
|
|NIBAS
|55,10
|81.915
|% -6,21
|
|EUYO
|4,50
|135.041
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|ODAS
|4,10
|196.483.613
|% 6,49
|
|GUBRF
|77,00
|165.684.058
|% 0,72
|
|THYAO
|13,05
|81.177.553
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,69
|64.650.376
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,16
|60.569.576
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|196.483.613
|% 6,49
|
|EKGYO
|2,16
|60.569.576
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|46.303.222
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,53
|32.726.381
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,69
|64.650.376
|% 0,71
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3747
|7,3820
|% -0,18
|
|Euro
|9,0467
|9,0744
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,9613
|10,0112
|% 0,11
|
|Frank
|8,3262
|8,3764
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% -0,21
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|0,15
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 19 artarak (% 0.57 ) 1, 624
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HEKTS, ARZUM
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:21XU100
Endeks 1, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 1, 877.00 milyon TL de