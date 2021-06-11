***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2021 09:03
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941891
BIST
11:501.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:508,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0807
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:5010,1608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1168
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:50508,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,26
|Açılış
|: 508,21
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:50
|OYYAT
|22,54
|146.815.754
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|PEGYO
|1,51
|33.819.188
|% 7,86
|
|LUKSK
|53,65
|12.635.545
|% 7,60
|
|BMSCH
|5,92
|79.282.804
|% 7,05
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.440.832
|% -9,97
|
|TKURU
|159,70
|2.764.134
|% -8,85
|
|SKTAS
|4,53
|11.866.344
|% -6,60
|
|ATATP
|29,58
|44.443.808
|% -6,45
|
|GARAN
|8,52
|583.515.863
|% 0,47
|
|THYAO
|14,61
|554.104.779
|% 1,25
|
|ASELS
|15,89
|349.051.608
|% 1,21
|
|FENER
|37,42
|328.946.830
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,15
|293.712.816
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,15
|293.712.816
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|163.211.091
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|208.114.202
|% 0,87
|
|GARAN
|8,52
|583.515.863
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|80.787.153
|% 0,71
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3449
|8,3472
|% -0,96
|
|Euro
|10,1539
|10,1608
|% -1,14
|
|Sterlin
|11,7671
|11,8261
|% -1,22
|
|Frank
|9,2688
|9,3246
|% -1,22
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% -1,10
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,12
|