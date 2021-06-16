***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 09:09
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942566
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5319
18:0510,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0291
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3492
18:05511,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,22
|Açılış
|: 511,25
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
509,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5294
|8,5346
|% -0,27
|
|Euro
|10,3454
|10,3532
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,0072
|12,0674
|% -0,08
|
|Frank
|9,4721
|9,5292
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-0,27
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,49
|74,49
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem