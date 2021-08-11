***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2021 10:18
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 11.08.2021
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957163
BIST
11:361.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,08
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:368,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:3610,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0300
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1408
En Düşük
10,0616
11:36480,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,36
|Açılış
|: 480,92
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,18
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MARKA
|5,06
|3.007.573
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|89.851.451
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|30.954.960
|% 9,79
|
|SELGD
|6,71
|15.626.117
|% 8,75
|
|VKING
|6,13
|6.667.149
|% 7,17
|
|IDGYO
|3,63
|279.376
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,36
|36.833.278
|% -8,17
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,89
|29.252.091
|% -6,67
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,04
|648.562.448
|% 0,37
|
|SISE
|8,39
|501.427.868
|% 0,00
|
|GENIL
|16,61
|438.002.555
|% 5,59
|
|EREGL
|19,88
|427.887.333
|% 0,86
|
|GARAN
|9,10
|345.532.896
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,04
|648.562.448
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,86
|119.591.629
|% 0,54
|
|SISE
|8,39
|501.427.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|140.692.161
|% -1,61
|
|GARAN
|9,10
|345.532.896
|% -0,11
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6258
|8,6291
|% 0,35
|
|Euro
|10,1135
|10,1237
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,8770
|11,9365
|% 0,22
|
|Frank
|9,2948
|9,3508
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% 0,35
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,87
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,15
|