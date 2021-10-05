***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2021 09:08
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966748
BIST
12:321.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:328,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:3210,2833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:32500,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,98
|Açılış
|: 500,73
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:31
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.978.174
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,29
|15.621.379
|% 9,82
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|82.195.044
|% 9,70
|
|KARYE
|15,15
|55.437.673
|% -8,18
|
|HURGZ
|2,33
|24.217.081
|% -6,80
|
|AKSUE
|10,41
|10.443.744
|% -6,72
|
|MARTI
|1,57
|11.131.967
|% -6,55
|
|CRDFA
|4,79
|48.185.545
|% -4,96
|
|MAREN
|10,41
|668.827.879
|% 3,58
|
|GARAN
|9,25
|512.869.628
|% 0,33
|
|THYAO
|14,06
|512.267.044
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,50
|375.862.292
|% 1,29
|
|SISE
|8,20
|251.412.446
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,00
|103.341.339
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,37
|164.801.284
|% -0,42
|
|MAREN
|10,41
|668.827.879
|% 3,58
|
|GARAN
|9,25
|512.869.628
|% 0,33
|
|ALBRK
|1,81
|82.195.044
|% 9,70
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8546
|8,8610
|% 0,16
|
|Euro
|10,2450
|10,2550
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0304
|12,0907
|% 0,16
|
|Frank
|9,5245
|9,5819
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 0,06
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-12,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,62
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|0,25
|