***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2023 09:07
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152170
BIST
11:334.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,62
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3319,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3321,4410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:331.256,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.256,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7811
|19,7923
|% 0,18
|
|Euro
|21,4028
|21,4410
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5407
|24,6638
|% -0,20
|
|Frank
|21,8903
|22,0221
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2600
|5,2864
|% 0,17
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.434
|4.562
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.274
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,61
|76,61
|-0,35
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48DAGI
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 805 adet işlem
-
11:47SELVA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 031 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, GUBRF
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.21 ) 4, 173
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, PSDTC, PSDTC, DOBUR, ATSYH