***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.03.2021 21:39
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır. "Denetim Komitesi'nin 18/03/2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919145
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3160
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -0,1794
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
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7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7421
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
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|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,0489
En Düşük
8,7054
18:05408,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
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|Açılış
|: 408,56
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3141
|7,3160
|% -2,39
|
|Euro
|8,7259
|8,7421
|% -2,76
|
|Sterlin
|10,1669
|10,2178
|% -2,55
|
|Frank
|7,8573
|7,9047
|% -2,88
|
|Riyal
|1,9468
|1,9566
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,33
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,24
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-5,62
|