***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2021 19:38
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizce gelecek beş yıl içerisinde nakit ve/veya bedelsiz sermaye artımı ihtiyacı doğduğu takdirde değerlendirilmek üzere Şirket kayıtlı sermaye tavanının mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021-2025 yılları için Şirketimizin mevcut 1.000.000.000.- TL (Birmilyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline, İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918291
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0497
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 419,64
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5378
|7,5453
|% -0,28
|
|Euro
|8,9959
|9,0049
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,4462
|10,4986
|% -0,59
|
|Frank
|8,0918
|8,1405
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0043
|2,0143
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,51
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER