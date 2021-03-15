***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizce gelecek beş yıl içerisinde nakit ve/veya bedelsiz sermaye artımı ihtiyacı doğduğu takdirde değerlendirilmek üzere Şirket kayıtlı sermaye tavanının mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021-2025 yılları için Şirketimizin mevcut 1.000.000.000.- TL (Birmilyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline, İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918291BIST