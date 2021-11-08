***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.11.2021 14:07
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel Esas Sözleşme ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/04/2021 21/04/2021 10314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975638
BIST
14:171.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,11
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:179,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7334
En Düşük
9,6551
14:1711,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0428
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2631
En Düşük
11,1772
14:17568,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,05
|Açılış
|: 568,02
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:17
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.560.898
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.298.456
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|11.935.270
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|137.707.199
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|103.038.511
|% -5,78
|
|FENER
|30,34
|60.863.596
|% -4,71
|
|NUGYO
|11,21
|16.634.718
|% -4,60
|
|THYAO
|17,98
|1.888.515.928
|% 1,87
|
|GARAN
|10,72
|1.367.149.511
|% 1,04
|
|PETKM
|6,81
|956.443.455
|% 1,95
|
|ASELS
|16,95
|622.026.364
|% 1,38
|
|KRDMD
|7,23
|556.198.095
|% 2,41
|
|PETKM
|6,81
|956.443.455
|% 1,95
|
|GARAN
|10,72
|1.367.149.511
|% 1,04
|
|YKBNK
|3,03
|382.245.989
|% 0,66
|
|TSKB
|1,57
|191.031.753
|% 0,00
|
|THYAO
|17,98
|1.888.515.928
|% 1,87
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7274
|9,7305
|% 0,53
|
|Euro
|11,2552
|11,2620
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0723
|13,1379
|% 0,35
|
|Frank
|10,5817
|10,6454
|% 0,12
|
|Riyal
|2,5836
|2,5966
|% 0,43
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,19
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|12,49
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|6,04
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|0,97
|