***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/03/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi996.774.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.131.020 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar2.131.020 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%0,21Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%23Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%23Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,007İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,01Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKök Ulaşım Taşımacılık AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTOGG'daki pay sahiplerinden biriVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal bedel üzerinden satın alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar28 Haziran 2018 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("TOGG") %19,0 oranında ortak olmuştu. TOGG'un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirketimiz, TOGG'un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak etmiştir. Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ ("KÖK") faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG'daki ortaklık payımız %19,0'dan %22,8'e yükselmiştir. Öte yandan pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde sermaye artırımı sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan %2,9 oranındaki payının 0,2%'lik kısmının Şirketimiz tarafından nominal bedelden satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin TOGG'daki nihai payı %23,0 olmuştur. Pay devri ile ilgili süreç yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında pay devir süreci tamamlanıncaya kadar 29 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939802BIST