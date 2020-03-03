***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler35.244 35.244 35.244 35.244Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 42.762 55.108 97.870 2.240.513 72.759 2.313.272Transferler2.714 52.394 -55.108 -2.714 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)419.629 -2.625 417.004 417.004 186.403 445 445 -2.184 -2.184 184.664 21.173 371.153 392.326 993.994 36.319 1.030.313Dönem Karı (Zararı)-21.173 -21.173 -21.173 21.173 371.153 392.326 371.153 29.733 400.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)440.802 -2.625 438.177 438.177 186.403 445 445 -2.184 -2.184 184.664 622.841 6.586 629.427Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-12.909 -12.909Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler611 1.763 -36 1.727 1.727 -7 -7 -7 -7.698 -7.698 -5.367 -7.054 -12.421Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255Transferler18.270 352.883 -371.153 -18.270 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.503 -15.092 -43.595 -43.595 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 28.503 324.047 352.550 461.516 27.485 489.001Dönem Karı (Zararı)-28.503 -28.503 -28.503 28.503 324.047 352.550 324.047 27.803 351.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.092 -15.092 -15.092 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 137.469 -318 137.151Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-27.345 -27.345Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.104.493 1.199.617Dönem Karı (Zararı)351.850 400.886Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)351.850 400.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.276.037 552.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 626.954 456.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler68.217 52.089Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 46.752 52.921Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 21.465 -832Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.441 152.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 42.010 32.670Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -21.121 15.499Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 11.594 50.870Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 28.958 53.908Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler611.741 164.430Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -534.325 -566.215Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 1.146.066 730.645Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 173.969 382.503Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-150.890 16.105Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-150.890 16.105Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler234.719 90.859İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler234.719 90.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-37.937 42.314Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.582 -7.635Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.582 -7.635Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 695.405 -798.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler504.259 288.105Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -3.020 2.750Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler101.941 89.321İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.213 -15.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)103.154 104.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.639 -2.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.639 -2.523Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.556 77.944Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.347 -5.618Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler327.248 53.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.466 -2.875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)323.782 56.777Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)95.039 -2.719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-355 159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-355 159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.442 74.889Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-30.574 -7.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16.132 82.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.132.146 1.241.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -16.294 -20.852Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -11.359 -20.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.702.582 -3.160.018Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -12.421İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-17.840 -1.161.575Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.826 10.391Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.826 10.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-685.446 -926.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -481.422 -748.112Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -204.024 -178.680Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.013.122 -1.069.621İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -2.013.122 -1.069.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-389.963 2.149.371Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.674.923 5.291.223Kredilerden Nakit Girişleri7 6.674.923 5.291.223Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.318.207 -3.036.235Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -6.313.561 -3.038.310Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -4.646 2.075İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.426 40.474Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.302 0Ödenen Temettüler8 -27.345 -12.909Ödenen Faiz-1.178.783 -699.397Alınan Faiz534.325 566.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.948 188.970Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7 -7.870 98.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.078 287.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.278.962 1.991.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.283.040 2.278.962Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.394.334 3.085.661Ticari Alacaklar3.372.832 3.583.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 55.810 54.597İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 3.317.022 3.528.669Diğer Alacaklar800.384 276.971İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 550.383 13.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 250.001 263.446Türev Araçlar45.487 84.660Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar32 42.291 68.025Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar32 3.196 16.635Stoklar11 2.833.115 2.861.739Peşin Ödenmiş Giderler89.674 98.071İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 89.674 98.071Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 7.259 6.575Diğer Dönen Varlıklar65.496 39.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 65.496 39.283ARA TOPLAM9.608.581 10.036.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.608.581 10.036.226DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 69.941 49.081Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 69.941 49.081İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 974.192 1.140.630Ticari Alacaklar67.595 5.854İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 67.595 5.854Diğer Alacaklar3.986.552 2.506.482İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.981.045 2.504.781İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 5.507 1.701Maddi Duran Varlıklar3.452.328 3.334.707Arazi ve Arsalar14 635.564 625.381Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 125.506 126.962Binalar14 1.428.183 1.407.645Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.115.091 1.012.240Taşıtlar14 2.705 3.179Mobilya ve Demirbaşlar14 78.708 94.306Özel Maliyetler14 12.276 25.120Yapılmakta Olan Yatırımlar14 54.295 39.874Kullanım Hakkı Varlıkları15 163.776 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar815.521 738.390Şerefiye17 197.793 197.793Diğer Haklar16 15.779 18.762Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 528.242 448.079Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 73.707 73.756Peşin Ödenmiş Giderler73.496 49.752İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 73.496 49.752Ertelenmiş Vergi Varlığı30 230.498 93.452Diğer Duran Varlıklar22 9.925 6.248İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 9.925 6.248TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.843.824 7.924.596TOPLAM VARLIKLAR19.452.405 17.960.822KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.830.835 4.427.098İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.368 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.368 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.823.467 4.427.098Banka Kredileri7 5.766.814 4.424.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 56.653 2.591Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.411.361 2.000.447İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.411.361 2.000.447Banka Kredileri7 1.411.361 2.000.447Ticari Borçlar6.127.709 5.792.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 7.830 4.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.119.879 5.788.213Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 200.055 105.016Diğer Borçlar56.799 50.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 56.195 49.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar604 959Türev Araçlar32 52.592 250.205Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar42.532 235.841Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10.060 14.364Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 0 493Kısa Vadeli Karşılıklar19 582.081 554.699Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar582.081 554.699Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 391.043 375.735İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler391.043 375.735ARA TOPLAM14.652.475 13.556.998TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.652.475 13.556.998UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 568.081 749.486İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.759 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 15.759 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar552.322 749.486Banka Kredileri7 456.424 742.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 95.898 7.409Ticari Borçlar6.747 14.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.747 14.631Uzun Vadeli Karşılıklar201.953 164.888Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 156.116 111.100Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 45.837 53.788Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 233.589 147.739Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9.649 8.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9.649 8.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.020.019 1.085.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.672.494 14.642.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.690.656 3.229.140Ödenmiş Sermaye23 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)103.776 103.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.275.275 1.318.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.275.275 1.318.870Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 1.310.274 1.338.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -34.999 -19.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)406.591 254.030Yabancı Para Çevrim Farkları406.932 262.586Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)29 -4.662 -10.521Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.662 -10.521Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.321 1.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 4.321 1.965Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.179 48.909Yasal Yedekler23 67.179 48.909Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 490.017 108.631Net Dönem Karı veya Zararı324.047 371.153Kontrol Gücü Olmayan Paylar89.255 89.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.779.911 3.318.255TOPLAM KAYNAKLAR19.452.405 17.960.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 17.174.123 15.852.300Satışların Maliyeti24 -12.896.358 -11.570.079TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.277.765 4.282.221BRÜT KAR (ZARAR)4.277.765 4.282.221Genel Yönetim Giderleri26 -401.822 -340.785Pazarlama Giderleri26 -1.905.221 -1.846.306Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -261.830 -249.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.197.610 879.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -1.631.561 -2.242.200ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.274.941 482.128Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -234.719 -90.859FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.040.222 391.269Finansman Gelirleri28 2.282.672 3.969.830Finansman Giderleri28 -3.008.981 -3.917.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)313.913 443.200Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri37.937 -42.314Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -14.782 -19.943Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 52.719 -22.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)351.850 400.886DÖNEM KARI (ZARARI)351.850 400.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.803 29.733Ana Ortaklık Payları324.047 371.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.440 444.590Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 535.781Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.300 -3.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.860 -87.987Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -88.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.860 641Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar152.591 184.837Yabancı Para Çevrim Farkları144.346 186.403Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)144.346 186.403Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.020 -2.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.020 -2.557Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.550 616Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)7.550 616Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.325 375Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-664 511Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.661 -136DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.151 629.427TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)489.001 1.030.313Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.485 36.307Ana Ortaklık Payları461.516 994.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824092BIST