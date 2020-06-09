***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255Transferler371.153 -371.153Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.977 -2.378 -9.355 -9.355 83.663 21.063 21.063 63 63 104.789 6.977 -274.420 -267.443 -172.009 4.234 -167.775Dönem Karı (Zararı)-6.977 -6.977 -6.977 6.977 -274.420 -267.443 -274.420 4.148 -270.272Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.378 -2.378 -2.378 83.663 21.063 21.063 63 63 104.789 102.411 86 102.497Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.331.800 -22.285 1.309.515 1.309.515 346.249 10.542 10.542 2.028 2.028 358.819 48.909 486.761 -274.420 212.341 3.057.131 93.349 3.150.480Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler324.047 -324.047Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 230.049 230.049 264.251 6.445 270.696Dönem Karı (Zararı)230.049 230.049 230.049 6.425 236.474Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 34.202 20 34.222Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.310 -4.310 -4.310 -4.310 -4.310Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.305.964 -36.752 1.269.212 1.269.212 424.811 16.097 16.097 1.638 1.638 442.546 67.179 814.064 230.049 1.044.113 3.950.597 95.700 4.046.297Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI569.044 518.409Dönem Karı (Zararı)236.474 -270.272Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)236.474 -270.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler505.199 1.161.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 146.599 148.012Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.038 15.034Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 6.181 12.752Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.143 2.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.371 -34.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 10.027 5.227Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 579 1.048Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 9.684 4.087Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -32.661 -45.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.626 122.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -109.535 -143.482Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 183.161 266.240Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 173.022 178.737Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.525 -131.248Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.525 -131.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler71.005 80.008İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler71.005 80.008Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.372 11.237Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler36.492 -636Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler36.492 -636Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.059 772.414İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-159.300 -354.419Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 3.440 -81Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler170.143 681.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.381 -4.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)174.524 685.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.040 20.809İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.040 20.809Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-378.136 -123.657Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)335 -3.104Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.095 -878.710İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.436 2.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.531 -880.842Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-44.701 21.494Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.432 5.306İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.432 5.306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.052 -77.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)10.707 -32.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.655 -44.842Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları582.373 536.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -5.556 -5.453Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -7.773 -12.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-839.677 -387.823İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-2.979 -14.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri73.417 1.216Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri73.417 1.216Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-184.773 -147.338Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -147.443 -109.807Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -37.330 -37.531Verilen Nakit Avans ve Borçlar-725.342 -226.915İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -725.342 -226.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI227.120 176.565Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.621.937 2.580.313Kredilerden Nakit Girişleri7 3.621.937 2.580.313Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.258.850 -2.359.117Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.324.366 -2.356.899Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 65.516 -2.218İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.447 3.476Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.566 -17.652Ödenen Faiz-224.383 -173.937Alınan Faiz109.535 143.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.513 307.151Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi62.167 22.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.654 329.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.283.040 2.278.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.301.694 2.608.643Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.419.047 2.394.334Ticari Alacaklar3.212.457 3.372.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 60.191 55.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 3.152.266 3.317.022Diğer Alacaklar946.546 800.384İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 698.187 550.383İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 248.359 250.001Türev Araçlar91.529 45.487Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 56.055 42.291Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 35.474 3.196Stoklar11 3.215.855 2.833.115Peşin Ödenmiş Giderler80.960 89.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 80.960 89.674Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 4.029 7.259Diğer Dönen Varlıklar57.341 65.496İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 57.341 65.496ARA TOPLAM10.027.764 9.608.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.027.764 9.608.581DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 69.480 69.941İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 926.767 974.192Ticari Alacaklar51.646 67.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar768 768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 50.878 66.827Diğer Alacaklar4.564.692 3.986.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.558.583 3.981.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.109 5.507Maddi Duran Varlıklar3.317.780 3.452.328Arazi ve Arsalar14 600.021 635.564Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 120.317 125.506Binalar14 1.350.772 1.428.183Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.159.924 1.115.091Taşıtlar14 2.706 2.705Mobilya ve Demirbaşlar14 45.720 78.708Özel Maliyetler14 868 12.276Yapılmakta Olan Yatırımlar14 37.452 54.295Kullanım Hakkı Varlıkları15 234.088 163.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar794.341 815.521Şerefiye160.396 197.793Diğer Haklar16 16.171 15.779Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 546.845 528.242Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 70.929 73.707Peşin Ödenmiş Giderler81.875 73.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 81.875 73.496Ertelenmiş Vergi Varlığı27 228.325 230.498Diğer Duran Varlıklar20 10.603 9.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.279.597 9.843.824TOPLAM VARLIKLAR20.307.361 19.452.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.410.354 5.830.835İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.054 7.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 14.054 7.368İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.396.300 5.823.467Banka Kredileri7 5.323.243 5.766.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 73.057 56.653Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.355.630 1.411.361İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.355.630 1.411.361Banka Kredileri7 1.355.630 1.411.361Ticari Borçlar6.204.055 6.127.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 6.394 7.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.197.661 6.119.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 155.354 200.055Diğer Borçlar75.678 56.799İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 61.642 56.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.036 604Türev Araçlar29 58.441 52.592Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar52.127 42.532Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6.314 10.060Kısa Vadeli Karşılıklar17 561.614 582.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar561.614 582.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 393.609 391.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler393.609 391.043ARA TOPLAM14.214.735 14.652.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.214.735 14.652.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.569.598 568.081İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.161 15.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 37.161 15.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.532.437 552.322Banka Kredileri7 1.415.515 456.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 116.922 95.898Ticari Borçlar496 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 496 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar206.712 201.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 162.806 156.116Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 43.906 45.837Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 268.095 233.589Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.428 9.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.428 9.649TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.046.329 1.020.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.261.064 15.672.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.950.597 3.690.656Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)103.776 103.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.269.212 1.275.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.269.212 1.275.275Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.305.964 1.310.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.752 -34.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)442.546 406.591Yabancı Para Çevrim Farkları424.811 406.932Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16.097 -4.662Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)16.097 -4.662Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.638 4.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)21 1.638 4.321Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.179 67.179Yasal Yedekler21 67.179 67.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 814.064 490.017Net Dönem Karı veya Zararı230.049 324.047Kontrol Gücü Olmayan Paylar95.700 89.255TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.046.297 3.779.911TOPLAM KAYNAKLAR20.307.361 19.452.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 3.930.802 3.562.533Satışların Maliyeti22 -2.811.591 -2.752.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.119.211 809.643BRÜT KAR (ZARAR)1.119.211 809.643Genel Yönetim Giderleri24 -111.013 -110.356Pazarlama Giderleri24 -485.795 -405.978Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -64.957 -58.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 328.460 325.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -658.191 -603.517ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.715 -42.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -71.005 -80.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.710 -122.865Finansman Gelirleri26 902.801 749.694Finansman Giderleri24 -687.665 -885.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)271.846 -259.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.372 -11.237Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -3.427 -1.430Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -31.945 -9.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)236.474 -270.272DÖNEM KARI (ZARARI)236.474 -270.272Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.425 4.148Ana Ortaklık Payları230.049 -274.420Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.775 -2.406Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.219 -3.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler444 602Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi444 602Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar35.997 104.903Yabancı Para Çevrim Farkları17.879 83.663Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.440 81Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-3.440 81Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.668 27.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.110 -5.991Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi757 -18Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-5.867 -5.973DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.222 102.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)270.696 -167.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.444 4.234Ana Ortaklık Payları264.252 -172.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850416BIST