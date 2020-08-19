***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.821 108.719 371.153 479.872 3.229.140 89.115 3.318.255Transferler18.270 352.883 -371.153 -18.270 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.152 -2.831 -16.983 -16.983 119.215 5.617 5.617 -312 -312 124.520 14.152 35.478 49.630 157.167 15.430 172.597Dönem Karı (Zararı)-14.152 -14.152 -14.152 14.152 35.478 49.630 35.478 15.457 50.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.831 -2.831 -2.831 119.215 5.617 5.617 -312 -312 124.520 121.689 -27 121.662Kar Payları-27.345 -27.345Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.324.625 -22.738 1.301.887 1.301.887 381.801 -4.904 -4.904 1.653 1.653 378.550 67.091 475.754 35.478 511.232 3.386.307 77.200 3.463.507Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Düzeltmelerden Sonraki Tutar335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler-47.735 -47.735 -47.735 264 371.518 -324.047 47.471 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 600.091 600.091 691.939 25.889 717.828Dönem Karı (Zararı)600.091 600.091 600.091 26.047 626.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 91.848 -158 91.690Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)91.913 91.913 91.913 20.657 112.570Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.879 -10.593 405 -10.188 -10.188 77.831 77.831 64.764 46.829 111.593Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 100.897 1.251.946 -40.759 1.211.187 1.211.187 500.191 -2.529 -2.529 6.942 6.942 504.604 67.443 939.366 600.091 1.539.457 4.447.359 161.973 4.609.332Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.061.841 1.171.575Dönem Karı (Zararı)626.138 50.935Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)626.138 50.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler843.187 1.418.407Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 340.188 299.236Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.594 35.240Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 10.591 27.010Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 11.003 8.230Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.733 -62.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 15.326 13.582Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.702 -23.285Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 25.564 -1.585Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -27.859 -51.702Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler198.822 263.319Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -232.904 -291.008Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 431.726 554.327Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler222.899 228.235Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.961 -146.458Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-15.961 -146.458Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 118.294 129.230İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler118.294 129.230Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-60.034 -26.155Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-54.412 -1.725Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-54.412 -1.725Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 56.064 700.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-401.593 -282.636Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -5.980 -81Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-489.406 357.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.133 -5.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-482.273 362.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.153 7.040İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.153 7.040Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -156.197 -289.283Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-56.892 -65.477Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler278.114 -299.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.339 4.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)280.453 -303.772Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -26.633 28.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.935 4.816İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.935 4.816İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.619 -26.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.329 -43.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)89.290 16.818Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.067.732 1.186.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -10.429 -9.608Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler27 4.538 -5.523YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.148.744 -1.258.691İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 0 -14.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri298.868 3.601Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri298.868 3.601Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-375.758 -294.329Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -259.310 -206.980Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -116.448 -87.349Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.071.854 -953.177İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.071.854 -953.177FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI225.446 128.864Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.746.293 2.371.024Kredilerden Nakit Girişleri7 3.746.293 2.371.024Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.322.174 -1.870.852Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -3.321.116 -1.868.217Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.058 -2.635İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.533 4.675Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -10.458 -34.954Ödenen Temettüler0 -27.345Ödenen Faiz-429.652 -604.692Alınan Faiz232.904 291.008YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)138.543 41.748Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi53.645 23.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.188 65.512DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.283.040 2.278.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.475.228 2.344.474Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.530.458 2.394.334Ticari Alacaklar3.875.997 3.372.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 62.943 55.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 3.813.054 3.317.022Diğer Alacaklar1.102.168 800.384İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 10 780.285 550.383İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 321.883 250.001Türev Araçlar50.171 45.487Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 28.005 42.291Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 22.166 3.196Stoklar11 2.972.911 2.833.115Peşin Ödenmiş Giderler12 122.008 89.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 122.008 89.674Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 7.259Diğer Dönen Varlıklar20 45.748 65.496İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 45.748 65.496ARA TOPLAM10.699.461 9.608.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.699.461 9.608.581DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 75.921 69.941Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 75.921 69.941İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 893.138 974.192Ticari Alacaklar9 43.245 67.595İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 43.245 67.595Diğer Alacaklar4.829.775 3.986.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.822.997 3.981.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.778 5.507Maddi Duran Varlıklar3.312.184 3.452.328Arazi ve Arsalar14 602.546 635.564Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 120.893 125.506Binalar14 1.364.679 1.428.183Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.144.383 1.115.091Taşıtlar14 2.747 2.705Mobilya ve Demirbaşlar14 42.591 78.708Özel Maliyetler14 868 12.276Yapılmakta Olan Yatırımlar14 33.477 54.295Kullanım Hakkı Varlıkları15 190.758 163.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar857.721 815.521Şerefiye197.793 197.793Diğer Haklar16 15.618 15.779Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 573.693 528.242Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 70.617 73.707Peşin Ödenmiş Giderler12 98.054 73.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 98.054 73.496Ertelenmiş Vergi Varlığı27 328.615 230.498Diğer Duran Varlıklar20 10.603 9.925İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 10.603 9.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.640.014 9.843.824TOPLAM VARLIKLAR21.339.475 19.452.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.166.222 5.830.835İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.652 7.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 10.652 7.368İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.155.570 5.823.467Banka Kredileri7 5.078.967 5.766.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 76.603 56.653Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.819.367 1.411.361İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.819.367 1.411.361Banka Kredileri7 1.819.367 1.411.361Ticari Borçlar6.412.064 6.127.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 5.491 7.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.406.573 6.119.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 173.422 200.055Diğer Borçlar78.267 56.799İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 64.728 56.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.539 604Türev Araçlar38.580 52.592Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 4.093 42.532Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 34.487 10.060Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.239 0Kısa Vadeli Karşılıklar17 580.230 582.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 580.230 582.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 489.179 391.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 489.179 391.043ARA TOPLAM14.759.570 14.652.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.759.570 14.652.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.492.396 568.081İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.599 15.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 21.599 15.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.470.797 552.322Banka Kredileri7 1.375.957 456.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 94.840 95.898Ticari Borçlar9 506 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 506 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar217.012 201.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 168.917 156.116Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 48.095 45.837Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 259.856 233.589Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler803 9.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler803 9.649TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.970.573 1.020.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.730.143 15.672.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.447.359 3.690.656Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)100.897 103.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.211.187 1.275.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.211.187 1.275.275Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.251.946 1.310.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.759 -34.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)504.604 406.591Yabancı Para Çevrim Farkları500.191 406.932Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.529 -4.662Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.529 -4.662Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)6.942 4.321Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 6.942 4.321Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.443 67.179Yasal Yedekler21 67.443 67.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 939.366 490.017Net Dönem Karı veya Zararı600.091 324.047Kontrol Gücü Olmayan Paylar161.973 89.255TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.609.332 3.779.911TOPLAM KAYNAKLAR21.339.475 19.452.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 8.354.599 7.825.967 4.423.797 4.263.434Satışların Maliyeti22 -6.042.107 -5.789.879 -3.230.516 -3.036.989TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.312.492 2.036.088 1.193.281 1.226.445BRÜT KAR (ZARAR)2.312.492 2.036.088 1.193.281 1.226.445Genel Yönetim Giderleri24 -206.115 -198.214 -95.102 -87.858Pazarlama Giderleri24 -968.264 -871.841 -482.469 -465.863Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -130.328 -123.022 -65.371 -64.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 551.922 717.697 223.462 391.794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.103.722 -1.028.852 -445.531 -425.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)455.985 531.856 328.270 574.713Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -118.294 -129.230 -47.289 -49.222FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)337.691 402.626 280.981 525.491Finansman Gelirleri26 1.526.180 1.340.922 623.379 591.228Finansman Giderleri26 -1.297.767 -1.718.768 -610.102 -832.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)566.104 24.780 294.258 283.815Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri60.034 26.155 95.406 37.392Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -4.356 -4.456 -929 -3.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 64.390 30.611 96.335 40.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)626.138 50.935 389.664 321.207DÖNEM KARI (ZARARI)626.138 50.935 389.664 321.207Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.047 15.457 19.622 11.309Ana Ortaklık Payları600.091 35.478 370.042 309.898Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 1,79000000 0,11000000 1,10000000 0,92000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.323 -2.865 -4.548 -459Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.904 -3.581 -5.685 -573Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.581 716 1.137 114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.581 716 1.137 114Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar98.013 124.527 62.016 19.624Yabancı Para Çevrim Farkları93.259 119.215 75.380 35.552Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)93.259 119.215 75.380 35.552Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.360 -400 6.800 -481Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)3.360 -400 6.800 -481Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.735 7.210 -23.933 -19.940Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.735 7.210 -23.933 -19.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.341 -1.498 3.769 4.493Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-739 88 -1.496 106Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-602 -1.586 5.265 4.387DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.690 121.662 57.468 19.165TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)717.828 172.597 447.132 340.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.217 15.430 18.773 11.196Ana Ortaklık Payları692.611 157.167 428.359 329.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870230BIST