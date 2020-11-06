***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 23:57
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.821 108.719 371.153 479.872 3.229.140 89.115 3.318.255
Transferler
18.358 352.795 -371.153 -18.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.961 -4.616 -25.577 -25.577 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 20.961 148.956 169.917 239.049 21.637 260.686
Dönem Karı (Zararı)
-20.961 0 -20.961 -20.961 0 0 0 0 0 0 20.961 148.956 169.917 148.956 21.661 170.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.616 -4.616 -4.616 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 0 0 0 90.093 -24 90.069
Kar Payları
-27.345 -27.345
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.317.816 -24.523 1.293.293 1.293.293 339.733 6.994 6.994 2.012 2.012 348.739 67.179 482.475 148.956 631.431 3.468.189 83.407 3.551.596
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
-54.771 -54.771 -54.771 -88 378.906 -324.047 54.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 972.605 972.605 1.180.122 52.917 1.233.039
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 972.605 972.605 972.605 52.886 1.025.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 0 0 207.517 31 207.548
Kar Payları
-9.618 -9.618
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.890 -9.922 598 -9.324 -9.324 31 31 31 76.710 76.710 64.527 46.309 110.836
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 100.886 1.245.581 -46.743 1.198.838 1.198.838 635.148 -18.916 -18.916 10.249 10.249 626.481 67.091 945.633 972.605 1.918.238 4.935.305 178.863 5.114.168
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.289.372 1.717.368
Dönem Karı (Zararı)
1.025.491 170.617
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.025.491 170.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.809.727 1.680.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 555.715 455.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.253 53.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 13.847 22.208
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -594 31.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
227.300 -66.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 20.472 18.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.763 -21.807
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 72.828 -7.225
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 127.237 -55.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
275.837 454.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -376.916 -417.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 652.753 872.801
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
464.534 51.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
109.212 -202.934
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
109.212 -202.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
169.984 155.025
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
169.984 155.025
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -11.912 8.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.744 -2.548
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-54.744 -2.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 60.548 774.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-531.968 -114.603
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -7.252 -60
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-928.907 522.429
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.035 15.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-924.872 506.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.441 -59.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -46.441 -59.581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.036.929 -400.378
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-199.811 -33.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.463.859 -286.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.182 6.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.454.677 -293.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -8.389 97.271
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.261 12.332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.261 12.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.641 34.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.500 -11.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
196.141 45.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.303.250 1.736.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -15.029 -11.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 1.151 -7.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.201.521 -1.568.838
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
117.377 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -2.966 -15.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.499 5.272
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.499 5.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-637.917 -442.833
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -454.920 -302.014
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -182.997 -140.819
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.922.514 -1.115.541
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.922.514 -1.115.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.935 120.541
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.330.355 5.053.917
Kredilerden Nakit Girişleri
7 9.330.355 5.053.917
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.634.221 -4.359.015
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -8.634.221 -4.359.015
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
17.670 3.767
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.335 -54.995
Ödenen Temettüler
-9.618 -27.345
Ödenen Faiz
-627.832 -913.670
Alınan Faiz
376.916 417.882
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.786 269.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
151.628 -12.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
611.414 256.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.283.040 2.278.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.894.454 2.535.903
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.945.200 2.394.334
Ticari Alacaklar
4.325.549 3.372.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.845 55.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.265.704 3.317.022
Diğer Alacaklar
654.726 800.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 361.475 550.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 293.251 250.001
Türev Araçlar
82.551 45.487
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 39.216 42.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 43.335 3.196
Stoklar
11 3.858.970 2.833.115
Peşin Ödenmiş Giderler
12 257.308 89.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 257.308 89.674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.222 7.259
Diğer Dönen Varlıklar
20 45.368 65.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 45.368 65.496
ARA TOPLAM
12.170.894 9.608.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.170.894 9.608.581
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 80.159 69.941
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 80.159 69.941
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 868.824 974.192
Ticari Alacaklar
29.938 67.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 29.170 66.827
Diğer Alacaklar
6.101.165 3.986.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.092.467 3.981.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.698 5.507
Maddi Duran Varlıklar
3.364.236 3.452.328
Arazi ve Arsalar
14 593.904 635.564
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 115.804 125.506
Binalar
14 1.308.244 1.428.183
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.229.600 1.115.091
Taşıtlar
14 2.427 2.705
Mobilya ve Demirbaşlar
14 79.105 78.708
Özel Maliyetler
14 7.697 12.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 27.455 54.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 194.848 163.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
884.601 815.521
Şerefiye
196.568 197.793
Diğer Haklar
16 19.310 15.779
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 596.411 528.242
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 72.312 73.707
Peşin Ödenmiş Giderler
12 105.673 73.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 105.673 73.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 335.599 230.498
Diğer Duran Varlıklar
20 9.590 9.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 9.590 9.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.974.633 9.843.824
TOPLAM VARLIKLAR
24.145.527 19.452.405
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.261.030 5.830.835
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.644 7.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 12.644 7.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.248.386 5.823.467
Banka Kredileri
7 5.107.588 5.766.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 87.988 56.653
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 52.810 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.894.373 1.411.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.894.373 1.411.361
Banka Kredileri
7 1.894.373 1.411.361
Ticari Borçlar
7.598.035 6.127.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 17.012 7.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.581.023 6.119.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 191.666 200.055
Diğer Borçlar
83.730 56.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 73.865 56.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.865 604
Türev Araçlar
217.142 52.592
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 100.025 42.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 117.117 10.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 28.420 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 787.814 582.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 787.814 582.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 595.862 391.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 595.862 391.043
ARA TOPLAM
16.658.072 14.652.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.658.072 14.652.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.868.049 568.081
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.653 15.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 22.653 15.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.845.396 552.322
Banka Kredileri
7 1.697.558 456.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 97.458 95.898
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 50.380 0
Ticari Borçlar
280 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 280 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
223.918 201.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 176.986 156.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 46.932 45.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 280.069 233.589
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
971 9.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
971 9.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.373.287 1.020.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.031.359 15.672.494
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.935.305 3.690.656
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
100.886 103.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.198.838 1.275.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.198.838 1.275.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.245.581 1.310.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.743 -34.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
626.481 406.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
635.148 406.932
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-18.916 -4.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-18.916 -4.662
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10.249 4.321
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 10.249 4.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.091 67.179
Yasal Yedekler
21 67.091 67.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 945.633 490.017
Net Dönem Karı veya Zararı
972.605 324.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
178.863 89.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.114.168 3.779.911
TOPLAM KAYNAKLAR
24.145.527 19.452.405
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 13.908.029 12.006.532 5.553.430 4.180.565
Satışların Maliyeti
22 -9.927.167 -8.964.779 -3.885.060 -3.174.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.980.862 3.041.753 1.668.370 1.005.665
BRÜT KAR (ZARAR)
3.980.862 3.041.753 1.668.370 1.005.665
Genel Yönetim Giderleri
24 -318.584 -290.728 -112.469 -92.514
Pazarlama Giderleri
24 -1.599.250 -1.368.927 -630.986 -497.086
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -207.871 -186.645 -77.543 -63.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.176.709 903.359 624.787 185.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.297.557 -1.199.510 -1.193.835 -170.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
734.309 899.302 278.324 367.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -169.984 -155.025 -51.690 -25.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
564.325 744.277 226.634 341.651
Finansman Gelirleri
26 2.773.639 1.770.615 1.247.459 429.693
Finansman Giderleri
26 -2.324.385 -2.336.009 -1.026.618 -617.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.013.579 178.883 447.475 154.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.912 -8.266 -48.122 -34.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -36.532 -6.310 -32.176 -1.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 48.444 -1.956 -15.946 -32.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.025.491 170.617 399.353 119.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.025.491 170.617 399.353 119.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.886 21.661 26.839 6.204
Ana Ortaklık Payları
972.605 148.956 372.514 113.478
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 2,90000000 0,44000000 1,11000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.342 -4.671 -6.019 -1.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.427 -5.839 -7.523 -2.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.085 1.168 1.504 452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.085 1.168 1.504 452
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
219.890 94.740 121.877 -29.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.216 77.147 134.957 -42.068
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
228.216 77.147 134.957 -42.068
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.600 60 4.240 460
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
7.600 60 4.240 460
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.274 22.495 -21.009 15.285
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-18.274 22.495 -21.009 15.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.348 -4.962 3.689 -3.464
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.672 -13 -933 -101
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.020 -4.949 4.622 -3.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
207.548 90.069 115.858 -31.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.233.039 260.686 515.211 88.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.862 21.637 27.645 6.207
Ana Ortaklık Payları
1.180.177 239.049 487.566 81.882
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886962
BIST