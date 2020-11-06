***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.821 108.719 371.153 479.872 3.229.140 89.115 3.318.255Transferler18.358 352.795 -371.153 -18.358Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.961 -4.616 -25.577 -25.577 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 20.961 148.956 169.917 239.049 21.637 260.686Dönem Karı (Zararı)-20.961 0 -20.961 -20.961 0 0 0 0 0 0 20.961 148.956 169.917 148.956 21.661 170.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.616 -4.616 -4.616 77.147 17.515 17.515 47 47 94.709 0 0 0 90.093 -24 90.069Kar Payları-27.345 -27.345Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.317.816 -24.523 1.293.293 1.293.293 339.733 6.994 6.994 2.012 2.012 348.739 67.179 482.475 148.956 631.431 3.468.189 83.407 3.551.596Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler-54.771 -54.771 -54.771 -88 378.906 -324.047 54.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 972.605 972.605 1.180.122 52.917 1.233.039Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 972.605 972.605 972.605 52.886 1.025.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 0 0 207.517 31 207.548Kar Payları-9.618 -9.618Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.890 -9.922 598 -9.324 -9.324 31 31 31 76.710 76.710 64.527 46.309 110.836Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 100.886 1.245.581 -46.743 1.198.838 1.198.838 635.148 -18.916 -18.916 10.249 10.249 626.481 67.091 945.633 972.605 1.918.238 4.935.305 178.863 5.114.168Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.289.372 1.717.368Dönem Karı (Zararı)1.025.491 170.617Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.025.491 170.617Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.809.727 1.680.798Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 555.715 455.203Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.253 53.527Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 13.847 22.208Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -594 31.319Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler227.300 -66.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 20.472 18.962Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 6.763 -21.807Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 72.828 -7.225Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 127.237 -55.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler275.837 454.919Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -376.916 -417.882Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 652.753 872.801Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler464.534 51.397Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler109.212 -202.934Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler109.212 -202.934Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler169.984 155.025İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler169.984 155.025Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -11.912 8.266Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-54.744 -2.548Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-54.744 -2.548Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 60.548 774.010İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-531.968 -114.603Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -7.252 -60Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-928.907 522.429İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.035 15.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-924.872 506.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.441 -59.581İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -46.441 -59.581Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.036.929 -400.378Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-199.811 -33.897Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.463.859 -286.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 9.182 6.251İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.454.677 -293.043Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -8.389 97.271Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.261 12.332İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.261 12.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler222.641 34.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.500 -11.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)196.141 45.470Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.303.250 1.736.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -15.029 -11.742Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 1.151 -7.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.201.521 -1.568.838Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri117.377 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -2.966 -15.736Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.499 5.272Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri244.499 5.272Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-637.917 -442.833Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -454.920 -302.014Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -182.997 -140.819Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.922.514 -1.115.541İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.922.514 -1.115.541FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI371.935 120.541Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.330.355 5.053.917Kredilerden Nakit Girişleri7 9.330.355 5.053.917Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.634.221 -4.359.015Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.634.221 -4.359.015İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış17.670 3.767Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.335 -54.995Ödenen Temettüler-9.618 -27.345Ödenen Faiz-627.832 -913.670Alınan Faiz376.916 417.882YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)459.786 269.071Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi151.628 -12.130NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)611.414 256.941DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.283.040 2.278.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.894.454 2.535.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.945.200 2.394.334Ticari Alacaklar4.325.549 3.372.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 59.845 55.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.265.704 3.317.022Diğer Alacaklar654.726 800.384İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 361.475 550.383İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 293.251 250.001Türev Araçlar82.551 45.487Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 39.216 42.291Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 43.335 3.196Stoklar11 3.858.970 2.833.115Peşin Ödenmiş Giderler12 257.308 89.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 257.308 89.674Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.222 7.259Diğer Dönen Varlıklar20 45.368 65.496İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 45.368 65.496ARA TOPLAM12.170.894 9.608.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.170.894 9.608.581DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 80.159 69.941Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 80.159 69.941İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 868.824 974.192Ticari Alacaklar29.938 67.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 768 768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 29.170 66.827Diğer Alacaklar6.101.165 3.986.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.092.467 3.981.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8.698 5.507Maddi Duran Varlıklar3.364.236 3.452.328Arazi ve Arsalar14 593.904 635.564Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 115.804 125.506Binalar14 1.308.244 1.428.183Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.229.600 1.115.091Taşıtlar14 2.427 2.705Mobilya ve Demirbaşlar14 79.105 78.708Özel Maliyetler14 7.697 12.276Yapılmakta Olan Yatırımlar14 27.455 54.295Kullanım Hakkı Varlıkları15 194.848 163.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar884.601 815.521Şerefiye196.568 197.793Diğer Haklar16 19.310 15.779Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 596.411 528.242Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 72.312 73.707Peşin Ödenmiş Giderler12 105.673 73.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 105.673 73.496Ertelenmiş Vergi Varlığı27 335.599 230.498Diğer Duran Varlıklar20 9.590 9.925İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 9.590 9.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.974.633 9.843.824TOPLAM VARLIKLAR24.145.527 19.452.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.261.030 5.830.835İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.644 7.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 12.644 7.368İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.248.386 5.823.467Banka Kredileri7 5.107.588 5.766.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 87.988 56.653İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 52.810 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.894.373 1.411.361İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.894.373 1.411.361Banka Kredileri7 1.894.373 1.411.361Ticari Borçlar7.598.035 6.127.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 17.012 7.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.581.023 6.119.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 191.666 200.055Diğer Borçlar83.730 56.799İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 73.865 56.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.865 604Türev Araçlar217.142 52.592Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 100.025 42.532Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 117.117 10.060Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 28.420 0Kısa Vadeli Karşılıklar17 787.814 582.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 787.814 582.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 595.862 391.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 595.862 391.043ARA TOPLAM16.658.072 14.652.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.658.072 14.652.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.868.049 568.081İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.653 15.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 22.653 15.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.845.396 552.322Banka Kredileri7 1.697.558 456.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 97.458 95.898İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 50.380 0Ticari Borçlar280 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 280 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar223.918 201.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 176.986 156.116Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 46.932 45.837Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 280.069 233.589Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler971 9.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler971 9.649TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.373.287 1.020.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.031.359 15.672.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.935.305 3.690.656Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)100.886 103.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.198.838 1.275.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.198.838 1.275.275Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.245.581 1.310.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.743 -34.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)626.481 406.591Yabancı Para Çevrim Farkları635.148 406.932Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-18.916 -4.662Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-18.916 -4.662Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)10.249 4.321Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 10.249 4.321Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.091 67.179Yasal Yedekler21 67.091 67.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 945.633 490.017Net Dönem Karı veya Zararı972.605 324.047Kontrol Gücü Olmayan Paylar178.863 89.255TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.114.168 3.779.911TOPLAM KAYNAKLAR24.145.527 19.452.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 13.908.029 12.006.532 5.553.430 4.180.565Satışların Maliyeti22 -9.927.167 -8.964.779 -3.885.060 -3.174.900TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.980.862 3.041.753 1.668.370 1.005.665BRÜT KAR (ZARAR)3.980.862 3.041.753 1.668.370 1.005.665Genel Yönetim Giderleri24 -318.584 -290.728 -112.469 -92.514Pazarlama Giderleri24 -1.599.250 -1.368.927 -630.986 -497.086Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -207.871 -186.645 -77.543 -63.623Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.176.709 903.359 624.787 185.662Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.297.557 -1.199.510 -1.193.835 -170.658ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)734.309 899.302 278.324 367.446Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -169.984 -155.025 -51.690 -25.795FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)564.325 744.277 226.634 341.651Finansman Gelirleri26 2.773.639 1.770.615 1.247.459 429.693Finansman Giderleri26 -2.324.385 -2.336.009 -1.026.618 -617.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.013.579 178.883 447.475 154.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.912 -8.266 -48.122 -34.421Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -36.532 -6.310 -32.176 -1.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 48.444 -1.956 -15.946 -32.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.025.491 170.617 399.353 119.682DÖNEM KARI (ZARARI)1.025.491 170.617 399.353 119.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar52.886 21.661 26.839 6.204Ana Ortaklık Payları972.605 148.956 372.514 113.478Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 2,90000000 0,44000000 1,11000000 0,34000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.342 -4.671 -6.019 -1.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.427 -5.839 -7.523 -2.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.085 1.168 1.504 452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.085 1.168 1.504 452Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar219.890 94.740 121.877 -29.787Yabancı Para Çevrim Farkları228.216 77.147 134.957 -42.068Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)228.216 77.147 134.957 -42.068Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.600 60 4.240 460Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)7.600 60 4.240 460Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.274 22.495 -21.009 15.285Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-18.274 22.495 -21.009 15.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.348 -4.962 3.689 -3.464Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.672 -13 -933 -101Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi4.020 -4.949 4.622 -3.363DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)207.548 90.069 115.858 -31.593TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.233.039 260.686 515.211 88.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar52.862 21.637 27.645 6.207Ana Ortaklık Payları1.180.177 239.049 487.566 81.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886962BIST