***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.03.2021 23:55
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 18.270 352.883 -371.153 -18.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.503 -15.092 -43.595 -43.595 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 28.503 324.047 352.550 461.516 27.485 489.001
Dönem Karı (Zararı)
-28.503 -28.503 -28.503 0 0 0 28.503 324.047 352.550 324.047 27.803 351.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.092 -15.092 -15.092 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 137.469 -318 137.151
Kar Payları
-27.345 -27.345
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
-37.466 -37.466 -37.466 -88 361.601 -324.047 37.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.303.760 -32.359 1.271.401 1.271.401 205.960 -39.114 -39.114 7.009 7.009 173.855 1.772.599 1.772.599 3.217.855 90.266 3.308.121
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.772.599 1.772.599 1.772.599 134.638 1.907.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.303.760 -32.359 1.271.401 1.271.401 205.960 -39.114 -39.114 7.009 7.009 173.855 0 0 1.445.256 -44.372 1.400.884
Kar Payları
-9.601 -9.601
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-5.757 -61.701 2.167 -59.534 -59.534 105 105 105 228.422 228.422 163.236 183.867 347.103
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.261.556 3.104.493
Dönem Karı (Zararı)
1.907.237 351.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.907.237 351.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.607.653 2.276.037
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 753.032 626.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24.398 68.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.473 46.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.075 21.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
239.332 61.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 48.939 42.010
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 4.286 -21.121
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 78.894 11.594
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 107.213 28.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
353.416 611.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -543.927 -534.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 897.343 1.146.066
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-180.498 173.969
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
135.391 -150.890
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
135.391 -150.890
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
224.902 234.719
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 32.044 -37.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.783 -7.582
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-56.783 -7.582
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 82.419 695.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.206.687 504.259
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -9.561 -3.020
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.007.857 101.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.337 -1.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.048.194 103.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.238 9.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -111.238 9.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.229.892 3.556
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -140.296 -15.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.987.409 327.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.771 3.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.965.638 323.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 45.513 95.039
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.877 -355
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.877 -355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.358 -14.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-49.104 -30.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
306.462 16.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.308.203 3.132.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -19.197 -16.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -27.450 -11.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.170.053 -2.702.582
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
279.926 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-95.116 -17.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.603 13.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.603 13.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-927.156 -685.446
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -654.366 -481.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -272.790 -204.024
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.708.310 -2.013.122
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.708.310 -2.013.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.333 -389.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.986.459 6.674.923
Kredilerden Nakit Girişleri
7 10.886.459 6.674.923
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 100.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.042.972 -6.313.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.042.972 -6.313.561
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13.247 6.426
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-116.773 -85.948
Ödenen Temettüler
8 -9.601 -27.345
Ödenen Faiz
-880.954 -1.178.783
Alınan Faiz
543.927 534.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
584.836 11.948
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7 304.820 -7.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
889.656 4.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.283.040 2.278.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.172.696 2.283.040
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.201.571 2.394.334
Ticari Alacaklar
5.412.504 3.372.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.473 55.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.397.031 3.317.022
Diğer Alacaklar
637.914 800.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 278.551 550.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 359.363 250.001
Türev Araçlar
111.789 45.487
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
32 105.345 42.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
32 6.444 3.196
Stoklar
11 4.061.469 2.833.115
Peşin Ödenmiş Giderler
230.086 89.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 230.086 89.674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 2.197 7.259
Diğer Dönen Varlıklar
119.997 65.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 119.997 65.496
ARA TOPLAM
13.777.527 9.608.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.777.527 9.608.581
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 79.502 69.941
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 79.502 69.941
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 923.330 974.192
Ticari Alacaklar
2.307 67.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.539 66.827
Diğer Alacaklar
5.968.570 3.986.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.961.187 3.981.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.383 5.507
Maddi Duran Varlıklar
4.815.797 3.452.328
Arazi ve Arsalar
14 1.145.890 635.564
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 135.762 125.506
Binalar
14 2.113.319 1.428.183
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.284.840 1.115.091
Taşıtlar
14 1.074 2.705
Mobilya ve Demirbaşlar
14 88.842 78.708
Özel Maliyetler
14 8.006 12.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 38.064 54.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 199.761 163.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
907.508 815.521
Şerefiye
17 196.568 197.793
Diğer Haklar
16 29.044 15.779
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 609.948 528.242
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 71.948 73.707
Peşin Ödenmiş Giderler
73.380 73.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 73.380 73.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 321.146 230.498
Diğer Duran Varlıklar
22 9.590 9.925
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 9.590 9.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.300.891 9.843.824
TOPLAM VARLIKLAR
27.078.418 19.452.405
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.047.824 5.830.835
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.644 7.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.644 7.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.035.180 5.823.467
Banka Kredileri
7 2.887.146 5.766.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 94.589 56.653
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 53.445 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.933.163 1.411.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.933.163 1.411.361
Banka Kredileri
7 3.933.163 1.411.361
Ticari Borçlar
8.060.078 6.127.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 29.601 7.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.030.477 6.119.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 245.568 200.055
Diğer Borçlar
71.923 56.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 69.442 56.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.481 604
Türev Araçlar
32 303.178 52.592
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
135.768 42.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
167.410 10.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 10.554 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 745.810 582.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
745.810 582.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 706.190 391.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
706.190 391.043
ARA TOPLAM
17.124.288 14.652.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.124.288 14.652.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.833.675 568.081
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.333 15.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 20.333 15.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.813.342 552.322
Banka Kredileri
7 1.657.777 456.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 105.185 95.898
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 50.380 0
Ticari Borçlar
61.787 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 61.787 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
298.808 201.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 226.307 156.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 72.501 45.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 333.362 233.589
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
964 9.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
964 9.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.528.596 1.020.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.652.884 15.672.494
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.071.747 3.690.656
Ödenmiş Sermaye
23 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.019 103.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.449.676 1.275.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.449.676 1.275.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.514.867 1.310.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -65.191 -34.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
580.551 406.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
612.892 406.932
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
29 -43.776 -4.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-43.776 -4.662
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11.435 4.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 11.435 4.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.091 67.179
Yasal Yedekler
23 67.091 67.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.080.040 490.017
Net Dönem Karı veya Zararı
1.772.599 324.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
353.787 89.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.425.534 3.779.911
TOPLAM KAYNAKLAR
27.078.418 19.452.405
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 21.546.180 17.174.123
Satışların Maliyeti
24 -15.527.830 -12.896.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.018.350 4.277.765
BRÜT KAR (ZARAR)
6.018.350 4.277.765
Genel Yönetim Giderleri
26 -505.628 -401.822
Pazarlama Giderleri
26 -2.328.754 -1.905.221
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -335.131 -261.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.565.719 1.197.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.468.334 -1.631.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.946.222 1.274.941
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -224.902 -234.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.721.320 1.040.222
Finansman Gelirleri
28 3.309.067 2.282.672
Finansman Giderleri
28 -3.091.106 -3.008.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.939.281 313.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.044 37.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -51.208 -14.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 19.164 52.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.907.237 351.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.907.237 351.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
134.638 27.803
Ana Ortaklık Payları
1.772.599 324.047
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal Değeri 1 kr olan 100 adet Pay Başına Kazanç(TL) 31 5,28000000 0,97000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.271.401 -15.440
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.389.947 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.449 -19.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-78.097 3.860
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-86.187 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.090 3.860
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
173.855 152.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
205.960 144.346
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
205.960 144.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.761 3.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8.761 3.020
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.893 7.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-48.893 7.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.027 -2.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.752 -664
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.779 -1.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.445.256 137.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.352.493 489.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.266 27.485
Ana Ortaklık Payları
3.262.227 461.516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916730
BIST