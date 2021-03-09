***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 18.270 352.883 -371.153 -18.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.503 -15.092 -43.595 -43.595 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 28.503 324.047 352.550 461.516 27.485 489.001Dönem Karı (Zararı)-28.503 -28.503 -28.503 0 0 0 28.503 324.047 352.550 324.047 27.803 351.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.092 -15.092 -15.092 144.346 5.859 5.859 2.356 2.356 152.561 137.469 -318 137.151Kar Payları-27.345 -27.345Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler-37.466 -37.466 -37.466 -88 361.601 -324.047 37.554Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.303.760 -32.359 1.271.401 1.271.401 205.960 -39.114 -39.114 7.009 7.009 173.855 1.772.599 1.772.599 3.217.855 90.266 3.308.121Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 1.772.599 1.772.599 1.772.599 134.638 1.907.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.303.760 -32.359 1.271.401 1.271.401 205.960 -39.114 -39.114 7.009 7.009 173.855 0 0 1.445.256 -44.372 1.400.884Kar Payları-9.601 -9.601Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-5.757 -61.701 2.167 -59.534 -59.534 105 105 105 228.422 228.422 163.236 183.867 347.103Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.261.556 3.104.493Dönem Karı (Zararı)1.907.237 351.850Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.907.237 351.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.607.653 2.276.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 753.032 626.954Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.398 68.217Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 33.473 46.752Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.075 21.465Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler239.332 61.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 48.939 42.010Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 4.286 -21.121Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 78.894 11.594Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 107.213 28.958Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler353.416 611.741Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -543.927 -534.325Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 897.343 1.146.066Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-180.498 173.969Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler135.391 -150.890Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler135.391 -150.890Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler224.902 234.719Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 32.044 -37.937Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-56.783 -7.582Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-56.783 -7.582Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 82.419 695.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.206.687 504.259Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -9.561 -3.020Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.007.857 101.941İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40.337 -1.213İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.048.194 103.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.238 9.639İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -111.238 9.639Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.229.892 3.556Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -140.296 -15.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.987.409 327.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.771 3.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.965.638 323.782Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 45.513 95.039Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.877 -355İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.877 -355İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler257.358 -14.442Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-49.104 -30.574Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)306.462 16.132Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.308.203 3.132.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -19.197 -16.294Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -27.450 -11.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.170.053 -2.702.582Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri279.926 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-95.116 -17.840Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri280.603 13.826Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri280.603 13.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-927.156 -685.446Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -654.366 -481.422Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -272.790 -204.024Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.708.310 -2.013.122İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.708.310 -2.013.122FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI493.333 -389.963Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.986.459 6.674.923Kredilerden Nakit Girişleri7 10.886.459 6.674.923İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 100.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.042.972 -6.313.561Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -10.042.972 -6.313.561İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış13.247 6.426Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-116.773 -85.948Ödenen Temettüler8 -9.601 -27.345Ödenen Faiz-880.954 -1.178.783Alınan Faiz543.927 534.325YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)584.836 11.948Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7 304.820 -7.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)889.656 4.078DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.283.040 2.278.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.172.696 2.283.040Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.201.571 2.394.334Ticari Alacaklar5.412.504 3.372.832İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 15.473 55.810İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.397.031 3.317.022Diğer Alacaklar637.914 800.384İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 278.551 550.383İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 359.363 250.001Türev Araçlar111.789 45.487Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar32 105.345 42.291Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar32 6.444 3.196Stoklar11 4.061.469 2.833.115Peşin Ödenmiş Giderler230.086 89.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 230.086 89.674Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 2.197 7.259Diğer Dönen Varlıklar119.997 65.496İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 119.997 65.496ARA TOPLAM13.777.527 9.608.581TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.777.527 9.608.581DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 79.502 69.941Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 79.502 69.941İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 923.330 974.192Ticari Alacaklar2.307 67.595İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 768 768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.539 66.827Diğer Alacaklar5.968.570 3.986.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.961.187 3.981.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.383 5.507Maddi Duran Varlıklar4.815.797 3.452.328Arazi ve Arsalar14 1.145.890 635.564Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 135.762 125.506Binalar14 2.113.319 1.428.183Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.284.840 1.115.091Taşıtlar14 1.074 2.705Mobilya ve Demirbaşlar14 88.842 78.708Özel Maliyetler14 8.006 12.276Yapılmakta Olan Yatırımlar14 38.064 54.295Kullanım Hakkı Varlıkları15 199.761 163.776Maddi Olmayan Duran Varlıklar907.508 815.521Şerefiye17 196.568 197.793Diğer Haklar16 29.044 15.779Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 609.948 528.242Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 71.948 73.707Peşin Ödenmiş Giderler73.380 73.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 73.380 73.496Ertelenmiş Vergi Varlığı30 321.146 230.498Diğer Duran Varlıklar22 9.590 9.925İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22 9.590 9.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.300.891 9.843.824TOPLAM VARLIKLAR27.078.418 19.452.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.047.824 5.830.835İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.644 7.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.644 7.368İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.035.180 5.823.467Banka Kredileri7 2.887.146 5.766.814Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 94.589 56.653İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 53.445 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.933.163 1.411.361İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.933.163 1.411.361Banka Kredileri7 3.933.163 1.411.361Ticari Borçlar8.060.078 6.127.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 29.601 7.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.030.477 6.119.879Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 245.568 200.055Diğer Borçlar71.923 56.799İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 69.442 56.195İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.481 604Türev Araçlar32 303.178 52.592Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar135.768 42.532Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar167.410 10.060Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 10.554 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 745.810 582.081Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar745.810 582.081Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 706.190 391.043İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler706.190 391.043ARA TOPLAM17.124.288 14.652.475TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.124.288 14.652.475UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.833.675 568.081İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.333 15.759Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 20.333 15.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.813.342 552.322Banka Kredileri7 1.657.777 456.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 105.185 95.898İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 50.380 0Ticari Borçlar61.787 6.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 61.787 6.747Uzun Vadeli Karşılıklar298.808 201.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 226.307 156.116Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 72.501 45.837Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 333.362 233.589Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler964 9.649İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler964 9.649TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.528.596 1.020.019TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.652.884 15.672.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.071.747 3.690.656Ödenmiş Sermaye23 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)98.019 103.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.449.676 1.275.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.449.676 1.275.275Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.514.867 1.310.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -65.191 -34.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)580.551 406.591Yabancı Para Çevrim Farkları612.892 406.932Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)29 -43.776 -4.662Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-43.776 -4.662Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)11.435 4.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 11.435 4.321Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.091 67.179Yasal Yedekler23 67.091 67.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 1.080.040 490.017Net Dönem Karı veya Zararı1.772.599 324.047Kontrol Gücü Olmayan Paylar353.787 89.255TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.425.534 3.779.911TOPLAM KAYNAKLAR27.078.418 19.452.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 21.546.180 17.174.123Satışların Maliyeti24 -15.527.830 -12.896.358TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.018.350 4.277.765BRÜT KAR (ZARAR)6.018.350 4.277.765Genel Yönetim Giderleri26 -505.628 -401.822Pazarlama Giderleri26 -2.328.754 -1.905.221Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -335.131 -261.830Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.565.719 1.197.610Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -2.468.334 -1.631.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.946.222 1.274.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -224.902 -234.719FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.721.320 1.040.222Finansman Gelirleri28 3.309.067 2.282.672Finansman Giderleri28 -3.091.106 -3.008.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.939.281 313.913Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.044 37.937Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -51.208 -14.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 19.164 52.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.907.237 351.850DÖNEM KARI (ZARARI)1.907.237 351.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar134.638 27.803Ana Ortaklık Payları1.772.599 324.047Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Değeri 1 kr olan 100 adet Pay Başına Kazanç(TL) 31 5,28000000 0,97000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.271.401 -15.440Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.389.947 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.449 -19.300Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-78.097 3.860Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-86.187 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8.090 3.860Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar173.855 152.591Yabancı Para Çevrim Farkları205.960 144.346Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)205.960 144.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.761 3.020Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8.761 3.020Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.893 7.550Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-48.893 7.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.027 -2.325Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.752 -664Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi9.779 -1.661DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.445.256 137.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.352.493 489.001Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar90.266 27.485Ana Ortaklık Payları3.262.227 461.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916730BIST