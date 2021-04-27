***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler324.047 -324.047Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 230.049 230.049 264.251 6.445 270.696Dönem Karı (Zararı)230.049 230.049 230.049 6.425 236.474Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 34.202 20 34.222Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.310 -4.310 -4.310 -4.310 -4.310Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.305.964 -36.752 1.269.212 1.269.212 424.811 16.097 16.097 1.638 1.638 442.546 67.179 814.064 230.049 1.044.113 3.950.597 95.700 4.046.297Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534Transferler-20.957 -20.957 -20.957 1.793.556 -1.772.599 20.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 220.345 220.345 239.277 47.120 286.397Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.345 220.345 220.345 39.483 259.828Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 0 0 18.932 7.637 26.569Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.868 -23.373 -5.087 -28.460 -28.460 350.975 350.975 319.647 92.179 411.826Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 95.151 2.470.537 -74.637 2.395.900 2.395.900 538.271 57.080 57.080 8.491 8.491 603.842 67.091 3.224.571 220.345 3.444.916 7.630.671 493.086 8.123.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI895.344 569.044Dönem Karı (Zararı)259.828 236.474Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)259.828 236.474Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler509.578 505.199Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 216.442 146.599Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.316 1.038Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.339 6.181Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 9.977 -5.143Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-32.883 -12.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 26.949 10.027Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 4.045 579Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 21.092 9.684Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -84.969 -32.661Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler103.918 73.626Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -182.762 -109.535Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 286.680 183.161Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 305.841 173.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-76.805 -13.525Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-76.805 -13.525Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25.769 71.005Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-41.912 35.372Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.706 36.492Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.706 36.492Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.402 -6.059İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler140.628 -159.300Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 3.440Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler600.787 170.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.560 -4.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)596.227 174.524Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.872 1.040İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.872 1.040Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.560.309 -378.136Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-190.001 335Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.227.975 70.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.979 -1.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.222.996 71.531Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-13.721 -44.701Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.207 13.432İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.207 13.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.562 5.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)33.762 10.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.800 -5.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları910.034 582.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -3.125 -5.556Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -11.565 -7.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-970.267 -839.677Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri238.964 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-80.826 -2.979Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.642 73.417Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.642 73.417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.210 -184.773Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -169.526 -147.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -83.684 -37.330Verilen Nakit Avans ve Borçlar-888.837 -725.342İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -888.837 -725.342FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.463 227.120Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.369.953 3.621.937Kredilerden Nakit Girişleri7 1.969.953 3.621.937İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri400.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.430.100 -3.324.366Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.430.100 -3.324.366İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9.323 5.447Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31.056 38.950Ödenen Faiz-263.457 -224.383Alınan Faiz182.762 109.535YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-175.386 -43.513Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi133.824 62.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.562 18.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.172.696 2.283.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.131.134 2.301.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.162.411 3.201.571Ticari Alacaklar4.807.058 5.412.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 10.913 15.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.796.145 5.397.031Diğer Alacaklar617.403 637.914İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 254.822 278.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 362.581 359.363Türev Araçlar133.367 111.789Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 32.746 105.345Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 100.621 6.444Stoklar11 5.608.351 4.061.469Peşin Ödenmiş Giderler405.200 230.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 405.200 230.086Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 2.197Diğer Dönen Varlıklar90.203 119.997İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 90.203 119.997ARA TOPLAM14.823.993 13.777.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.823.993 13.777.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 75.822 79.502İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 985.044 923.330Ticari Alacaklar3.627 2.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar768 768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.859 1.539Diğer Alacaklar6.881.790 5.968.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.873.753 5.961.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8.037 7.383Maddi Duran Varlıklar4.882.291 4.815.797Arazi ve Arsalar14 1.148.205 1.145.890Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 137.176 135.762Binalar14 2.130.048 2.113.319Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.321.201 1.284.840Taşıtlar14 756 1.074Mobilya ve Demirbaşlar14 91.746 88.842Özel Maliyetler14 8.518 8.006Yapılmakta Olan Yatırımlar14 44.641 38.064Kullanım Hakkı Varlıkları15 191.488 199.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar939.007 907.508Şerefiye196.568 196.568Diğer Haklar16 28.050 29.044Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 638.556 609.948Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 75.833 71.948Peşin Ödenmiş Giderler88.267 73.380İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 88.267 73.380Ertelenmiş Vergi Varlığı27 405.173 321.146Diğer Duran Varlıklar20 7.819 9.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.460.328 13.300.891TOPLAM VARLIKLAR29.284.321 27.078.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.778.956 3.047.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.428 12.644Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.428 12.644İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.768.528 3.035.180Banka Kredileri7 6.226.086 2.887.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 78.998 94.589İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 463.444 53.445Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.683.581 3.933.163İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.683.581 3.933.163Banka Kredileri7 1.683.581 3.933.163Ticari Borçlar9.264.606 8.060.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 34.580 29.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 9.230.026 8.030.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 231.847 245.568Diğer Borçlar107.453 71.923İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 78.765 69.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.688 2.481Türev Araçlar108.433 303.178Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 91.108 135.768Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 17.325 167.410Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.361 10.554Kısa Vadeli Karşılıklar17 683.347 745.810Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar683.347 745.810Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 726.434 706.190İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler726.434 706.190ARA TOPLAM19.586.018 17.124.288TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.586.018 17.124.288UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 743.090 1.833.675İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.371 20.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 19.371 20.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar723.719 1.813.342Banka Kredileri7 554.751 1.657.777Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 118.588 105.185İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 50.380 50.380Ticari Borçlar85.234 61.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 85.234 61.787Uzun Vadeli Karşılıklar338.306 298.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 263.174 226.307Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 75.132 72.501Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 407.396 333.362Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler520 964İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler520 964TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.574.546 2.528.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.160.564 19.652.884ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.630.671 7.071.747Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)95.151 98.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.395.900 2.449.676Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.395.900 2.449.676Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.470.537 2.514.867Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-74.637 -65.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)603.842 580.551Yabancı Para Çevrim Farkları538.271 612.892Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)57.080 -43.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)57.080 -43.776Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)8.491 11.435Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)21 8.491 11.435Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.091 67.091Yasal Yedekler21 67.091 67.091Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 3.224.571 1.080.040Net Dönem Karı veya Zararı220.345 1.772.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar493.086 353.787TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.123.757 7.425.534TOPLAM KAYNAKLAR29.284.321 27.078.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 6.200.674 3.930.802Satışların Maliyeti22 -4.686.895 -2.811.591TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.513.779 1.119.211BRÜT KAR (ZARAR)1.513.779 1.119.211Genel Yönetim Giderleri24 -119.950 -111.013Pazarlama Giderleri24 -630.284 -485.795Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -96.137 -64.957Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 440.331 328.460Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -952.683 -658.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)155.056 127.715Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -25.769 -71.005FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)129.287 56.710Finansman Gelirleri26 1.557.882 902.801Finansman Giderleri26 -1.469.253 -687.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)217.916 271.846Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri41.912 -35.372Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -5.628 -3.427Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 47.540 -31.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)259.828 236.474DÖNEM KARI (ZARARI)259.828 236.474Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39.483 6.425Ana Ortaklık Payları220.345 230.049Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 kr olan 100 adet pay başına kazanç(TL) 28 0,66000000 0,69000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.359 -1.775Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.449 -2.219Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.090 444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.090 444Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.291 35.997Yabancı Para Çevrim Farkları-74.621 17.879Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.680 -3.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-3.680 -3.440Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.070 26.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-24.478 -5.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi736 757Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-25.214 -5.867DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.932 34.222TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)278.760 270.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar47.120 6.444Ana Ortaklık Payları231.640 264.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931489BIST