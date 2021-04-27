***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 20:42
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
324.047 -324.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 230.049 230.049 264.251 6.445 270.696
Dönem Karı (Zararı)
230.049 230.049 230.049 6.425 236.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 34.202 20 34.222
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.310 -4.310 -4.310 -4.310 -4.310
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.305.964 -36.752 1.269.212 1.269.212 424.811 16.097 16.097 1.638 1.638 442.546 67.179 814.064 230.049 1.044.113 3.950.597 95.700 4.046.297
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534
Transferler
-20.957 -20.957 -20.957 1.793.556 -1.772.599 20.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 220.345 220.345 239.277 47.120 286.397
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.345 220.345 220.345 39.483 259.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 0 0 18.932 7.637 26.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.868 -23.373 -5.087 -28.460 -28.460 350.975 350.975 319.647 92.179 411.826
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 95.151 2.470.537 -74.637 2.395.900 2.395.900 538.271 57.080 57.080 8.491 8.491 603.842 67.091 3.224.571 220.345 3.444.916 7.630.671 493.086 8.123.757
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
895.344 569.044
Dönem Karı (Zararı)
259.828 236.474
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
259.828 236.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
509.578 505.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 216.442 146.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.316 1.038
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.339 6.181
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.977 -5.143
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.883 -12.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 26.949 10.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.045 579
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 21.092 9.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -84.969 -32.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.918 73.626
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -182.762 -109.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 286.680 183.161
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 305.841 173.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-76.805 -13.525
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-76.805 -13.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25.769 71.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-41.912 35.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.706 36.492
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.706 36.492
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.402 -6.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.628 -159.300
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 0 3.440
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
600.787 170.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.560 -4.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
596.227 174.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.872 1.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.872 1.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.560.309 -378.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-190.001 335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.227.975 70.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.979 -1.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.222.996 71.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.721 -44.701
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.207 13.432
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.207 13.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.562 5.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
33.762 10.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.800 -5.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
910.034 582.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -3.125 -5.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -11.565 -7.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-970.267 -839.677
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
238.964 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-80.826 -2.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.642 73.417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.642 73.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.210 -184.773
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -169.526 -147.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -83.684 -37.330
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-888.837 -725.342
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -888.837 -725.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.463 227.120
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.369.953 3.621.937
Kredilerden Nakit Girişleri
7 1.969.953 3.621.937
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
400.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.430.100 -3.324.366
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.430.100 -3.324.366
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.323 5.447
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
31.056 38.950
Ödenen Faiz
-263.457 -224.383
Alınan Faiz
182.762 109.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.386 -43.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
133.824 62.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.562 18.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.172.696 2.283.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.131.134 2.301.694
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.162.411 3.201.571
Ticari Alacaklar
4.807.058 5.412.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.913 15.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.796.145 5.397.031
Diğer Alacaklar
617.403 637.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 254.822 278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 362.581 359.363
Türev Araçlar
133.367 111.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 32.746 105.345
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 100.621 6.444
Stoklar
11 5.608.351 4.061.469
Peşin Ödenmiş Giderler
405.200 230.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 405.200 230.086
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 2.197
Diğer Dönen Varlıklar
90.203 119.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 90.203 119.997
ARA TOPLAM
14.823.993 13.777.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.823.993 13.777.527
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 75.822 79.502
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 985.044 923.330
Ticari Alacaklar
3.627 2.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.859 1.539
Diğer Alacaklar
6.881.790 5.968.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.873.753 5.961.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.037 7.383
Maddi Duran Varlıklar
4.882.291 4.815.797
Arazi ve Arsalar
14 1.148.205 1.145.890
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 137.176 135.762
Binalar
14 2.130.048 2.113.319
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.321.201 1.284.840
Taşıtlar
14 756 1.074
Mobilya ve Demirbaşlar
14 91.746 88.842
Özel Maliyetler
14 8.518 8.006
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 44.641 38.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 191.488 199.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
939.007 907.508
Şerefiye
196.568 196.568
Diğer Haklar
16 28.050 29.044
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 638.556 609.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 75.833 71.948
Peşin Ödenmiş Giderler
88.267 73.380
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 88.267 73.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 405.173 321.146
Diğer Duran Varlıklar
20 7.819 9.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.460.328 13.300.891
TOPLAM VARLIKLAR
29.284.321 27.078.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.778.956 3.047.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.428 12.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.428 12.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.768.528 3.035.180
Banka Kredileri
7 6.226.086 2.887.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 78.998 94.589
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 463.444 53.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.683.581 3.933.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.683.581 3.933.163
Banka Kredileri
7 1.683.581 3.933.163
Ticari Borçlar
9.264.606 8.060.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 34.580 29.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.230.026 8.030.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 231.847 245.568
Diğer Borçlar
107.453 71.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 78.765 69.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.688 2.481
Türev Araçlar
108.433 303.178
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 91.108 135.768
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 17.325 167.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.361 10.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 683.347 745.810
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
683.347 745.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 726.434 706.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.434 706.190
ARA TOPLAM
19.586.018 17.124.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.586.018 17.124.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 743.090 1.833.675
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.371 20.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 19.371 20.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
723.719 1.813.342
Banka Kredileri
7 554.751 1.657.777
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 118.588 105.185
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 50.380 50.380
Ticari Borçlar
85.234 61.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 85.234 61.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
338.306 298.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 263.174 226.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 75.132 72.501
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 407.396 333.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
520 964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
520 964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.574.546 2.528.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.160.564 19.652.884
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.630.671 7.071.747
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
95.151 98.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.395.900 2.449.676
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.395.900 2.449.676
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.470.537 2.514.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.637 -65.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
603.842 580.551
Yabancı Para Çevrim Farkları
538.271 612.892
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
57.080 -43.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
57.080 -43.776
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.491 11.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
21 8.491 11.435
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.091 67.091
Yasal Yedekler
21 67.091 67.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 3.224.571 1.080.040
Net Dönem Karı veya Zararı
220.345 1.772.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
493.086 353.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.123.757 7.425.534
TOPLAM KAYNAKLAR
29.284.321 27.078.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 6.200.674 3.930.802
Satışların Maliyeti
22 -4.686.895 -2.811.591
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.513.779 1.119.211
BRÜT KAR (ZARAR)
1.513.779 1.119.211
Genel Yönetim Giderleri
24 -119.950 -111.013
Pazarlama Giderleri
24 -630.284 -485.795
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -96.137 -64.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 440.331 328.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -952.683 -658.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.056 127.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -25.769 -71.005
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
129.287 56.710
Finansman Gelirleri
26 1.557.882 902.801
Finansman Giderleri
26 -1.469.253 -687.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
217.916 271.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
41.912 -35.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -5.628 -3.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 47.540 -31.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
259.828 236.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
259.828 236.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.483 6.425
Ana Ortaklık Payları
220.345 230.049
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal bedeli 1 kr olan 100 adet pay başına kazanç(TL) 28 0,66000000 0,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.359 -1.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.449 -2.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.090 444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.090 444
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.291 35.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
-74.621 17.879
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.680 -3.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-3.680 -3.440
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.070 26.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.478 -5.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
736 757
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-25.214 -5.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.932 34.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.760 270.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.120 6.444
Ana Ortaklık Payları
231.640 264.252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931489
BIST