***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler-47.735 0 -47.735 -47.735 0 0 0 0 0 0 264 371.518 -324.047 47.471 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 0 0 600.091 600.091 691.939 25.889 717.828Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.091 600.091 600.091 26.047 626.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 0 0 0 0 91.848 -158 91.690Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.879 -10.593 405 -10.188 -10.188 77.831 0 77.831 64.764 46.829 111.593Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 100.897 1.251.946 -40.759 1.211.187 1.211.187 500.191 -2.529 -2.529 6.942 6.942 504.604 67.443 939.366 600.091 1.539.457 4.447.359 161.973 4.609.332Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534Transferler-42.901 0 -42.901 -42.901 0 0 0 0 0 0 0 1.815.500 -1.772.599 42.901 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -5.126 -5.126 -5.126 23.378 68.813 68.813 -5.824 -5.824 86.367 0 0 913.381 913.381 994.622 122.729 1.117.351Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913.381 913.381 913.381 122.729 1.036.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -5.126 -5.126 -5.126 23.378 68.813 68.813 -5.824 -5.824 86.367 0 0 0 81.241 0 81.241Kar Payları-76.455 -76.455 33.667 -42.788Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-5.157 -42.477 1.566 -40.911 -40.911 492.429 0 492.429 446.361 195.922 642.283Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 16.407 2.429.489 -68.751 2.360.738 2.360.738 636.270 25.037 25.037 5.611 5.611 666.918 67.091 3.387.969 913.381 4.301.350 8.436.275 706.105 9.142.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.431.046 1.061.841Dönem Karı (Zararı)1.036.110 626.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.036.110 626.138Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler759.982 843.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 443.237 340.188Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.425 21.594Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.789 10.591Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 50.636 11.003Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.612 15.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 50.814 15.326Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 10.418 2.702Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 61.079 25.564Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -15.699 -27.859Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler225.805 198.822Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -376.059 -232.904Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 601.864 431.726Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 43.136 222.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-94.925 -15.961Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-94.925 -15.961Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler29.907 118.294Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-54.526 -60.034Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.220 -54.412Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.220 -54.412Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 11.531 56.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-343.609 -401.593Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 83.815 -5.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler118.097 -489.406İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.326 -7.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)119.423 -482.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-162.866 -73.153İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-162.866 -73.153Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.101.334 -156.197Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-241.404 -56.892Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.859.367 278.114İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.570 -2.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.856.797 280.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -8.145 -26.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.251 12.935İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.251 12.935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.610 115.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)55.391 26.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)52.219 89.290Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.452.483 1.067.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -9.398 -10.429Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -12.039 4.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.277.719 -1.148.744Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri458.940 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -82.958 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.615 298.868Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.615 298.868Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-555.989 -375.758Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -374.351 -259.310Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -181.638 -116.448Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.125.327 -1.071.854İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler8 -1.125.327 -1.071.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-595.801 225.446Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.200.555 3.746.293Kredilerden Nakit Girişleri7 5.535.555 3.746.293İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri665.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.529.299 -3.322.174Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -6.529.299 -3.322.174İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış12.910 8.533Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -19.333 -10.458Ödenen Temettüler-42.788 0Ödenen Faiz-593.905 -429.652Alınan Faiz376.059 232.904YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-442.474 138.543Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi287.610 53.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-154.864 192.188DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.172.696 2.283.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.017.832 2.475.228Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.035.175 3.201.571Ticari Alacaklar5.291.197 5.412.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8, 9 16.799 15.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.274.398 5.397.031Diğer Alacaklar762.445 637.914İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 10 247.671 278.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 514.774 359.363Türev Araçlar69.792 111.789Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 21.690 105.345Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 48.102 6.444Stoklar11 7.105.093 4.061.469Peşin Ödenmiş Giderler12 416.688 230.086Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 4.353 2.197Diğer Dönen Varlıklar20 66.449 119.997ARA TOPLAM16.751.192 13.777.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.751.192 13.777.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 71.125 79.502İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 987.005 923.330Ticari Alacaklar9 2.728 2.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 768 768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.960 1.539Diğer Alacaklar7.132.232 5.968.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.117.394 5.961.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 14.838 7.383Maddi Duran Varlıklar4.986.873 4.815.797Arazi ve Arsalar14 1.150.696 1.145.890Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 138.590 135.762Binalar14 2.156.512 2.113.319Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.353.669 1.284.840Taşıtlar14 443 1.074Mobilya ve Demirbaşlar14 95.476 88.842Özel Maliyetler14 10.085 8.006Yapılmakta Olan Yatırımlar14 81.402 38.064Kullanım Hakkı Varlıkları15 192.853 199.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar983.238 907.508Şerefiye196.568 196.568Diğer Haklar16 27.109 29.044Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 680.254 609.948Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 79.307 71.948Peşin Ödenmiş Giderler12 128.182 73.380Ertelenmiş Vergi Varlığı27 375.215 321.146Diğer Duran Varlıklar20 5.596 9.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.865.047 13.300.891TOPLAM VARLIKLAR31.616.239 27.078.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.451.168 3.047.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.749 12.644Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 10.749 12.644İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.440.419 3.035.180Banka Kredileri7 6.892.240 2.887.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 80.924 94.589İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 467.255 53.445Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları536.589 3.933.163İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları536.589 3.933.163Banka Kredileri7 536.589 3.933.163Ticari Borçlar10.870.176 8.060.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 32.171 29.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 10.838.005 8.030.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 237.423 245.568Diğer Borçlar86.084 71.923İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 82.352 69.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.732 2.481Türev Araçlar74.505 303.178Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 66.083 135.768Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 8.422 167.410Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 15.896 10.554Kısa Vadeli Karşılıklar17 795.871 745.810Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 759.299 706.190ARA TOPLAM20.827.011 17.124.288TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.827.011 17.124.288UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar849.351 1.833.675İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.560 20.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 16.560 20.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar832.791 1.813.342Banka Kredileri7 393.153 1.657.777Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 124.258 105.185İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 315.380 50.380Ticari Borçlar9 111.056 61.787Uzun Vadeli Karşılıklar352.368 298.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 274.130 226.307Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 78.238 72.501Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 333.999 333.362Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler74 964TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.646.848 2.528.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.473.859 19.652.884ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.436.275 7.071.747Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.407 98.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.360.738 2.449.676Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.360.738 2.449.676Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.429.489 2.514.867Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.751 -65.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)666.918 580.551Yabancı Para Çevrim Farkları636.270 612.892Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)25.037 -43.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25.037 -43.776Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.611 11.435Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 5.611 11.435Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.091 67.091Yasal Yedekler21 67.091 67.091Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 3.387.969 1.080.040Net Dönem Karı veya Zararı913.381 1.772.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar706.105 353.787TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.142.380 7.425.534TOPLAM KAYNAKLAR31.616.239 27.078.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 14.214.582 8.354.599 8.013.908 4.423.797Satışların Maliyeti22 -10.518.214 -6.042.107 -5.831.319 -3.230.516TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.696.368 2.312.492 2.182.589 1.193.281BRÜT KAR (ZARAR)3.696.368 2.312.492 2.182.589 1.193.281Genel Yönetim Giderleri24 -277.332 -206.115 -157.382 -95.102Pazarlama Giderleri24 -1.479.585 -968.264 -849.301 -482.469Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -200.144 -130.328 -104.007 -65.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.115.401 551.922 675.070 223.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.851.022 -1.103.722 -898.339 -445.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.003.686 455.985 848.630 328.270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -29.907 -118.294 -4.138 -47.289FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)973.779 337.691 844.492 280.981Finansman Gelirleri26 2.395.010 1.526.180 837.128 623.379Finansman Giderleri26 -2.387.205 -1.297.767 -917.952 -610.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)981.584 566.104 763.668 294.258Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri54.526 60.034 12.614 95.406Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -22.275 -4.356 -16.647 -929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 76.801 64.390 29.261 96.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.036.110 626.138 776.282 389.664DÖNEM KARI (ZARARI)1.036.110 626.138 776.282 389.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar122.729 26.047 83.246 19.622Ana Ortaklık Payları913.381 600.091 693.036 370.042Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 2,72000000 1,79000000 2,07000000 1,10000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.126 -6.323 -767 -4.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.407 -7.904 -958 -5.685Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.281 1.581 191 1.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.281 1.581 191 1.137Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar86.367 98.013 63.076 62.016Yabancı Para Çevrim Farkları23.378 93.259 97.999 75.380Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23.378 93.259 97.999 75.380Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-7.520 3.360 -3.840 6.800Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)-7.520 3.360 -3.840 6.800Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.751 2.735 -34.319 -23.933Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)91.751 2.735 -34.319 -23.933Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.242 -1.341 3.236 3.769Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.696 -739 960 -1.496Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-22.938 -602 2.276 5.265DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.241 91.690 62.309 57.468TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.117.351 717.828 838.591 447.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar129.830 25.217 82.710 18.773Ana Ortaklık Payları987.521 692.611 755.881 428.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956555BIST