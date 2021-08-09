***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 22:08
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
-47.735 0 -47.735 -47.735 0 0 0 0 0 0 264 371.518 -324.047 47.471 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 0 0 600.091 600.091 691.939 25.889 717.828
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.091 600.091 600.091 26.047 626.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.165 -6.165 -6.165 93.259 2.133 2.133 2.621 2.621 98.013 0 0 0 0 91.848 -158 91.690
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.879 -10.593 405 -10.188 -10.188 77.831 0 77.831 64.764 46.829 111.593
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 100.897 1.251.946 -40.759 1.211.187 1.211.187 500.191 -2.529 -2.529 6.942 6.942 504.604 67.443 939.366 600.091 1.539.457 4.447.359 161.973 4.609.332
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534
Transferler
-42.901 0 -42.901 -42.901 0 0 0 0 0 0 0 1.815.500 -1.772.599 42.901 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -5.126 -5.126 -5.126 23.378 68.813 68.813 -5.824 -5.824 86.367 0 0 913.381 913.381 994.622 122.729 1.117.351
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913.381 913.381 913.381 122.729 1.036.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -5.126 -5.126 -5.126 23.378 68.813 68.813 -5.824 -5.824 86.367 0 0 0 81.241 0 81.241
Kar Payları
-76.455 -76.455 33.667 -42.788
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-5.157 -42.477 1.566 -40.911 -40.911 492.429 0 492.429 446.361 195.922 642.283
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 16.407 2.429.489 -68.751 2.360.738 2.360.738 636.270 25.037 25.037 5.611 5.611 666.918 67.091 3.387.969 913.381 4.301.350 8.436.275 706.105 9.142.380
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.431.046 1.061.841
Dönem Karı (Zararı)
1.036.110 626.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.036.110 626.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
759.982 843.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 443.237 340.188
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.425 21.594
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.789 10.591
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 50.636 11.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.612 15.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 50.814 15.326
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.418 2.702
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 61.079 25.564
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.699 -27.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
225.805 198.822
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -376.059 -232.904
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 601.864 431.726
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 43.136 222.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.925 -15.961
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-94.925 -15.961
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
29.907 118.294
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-54.526 -60.034
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.220 -54.412
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.220 -54.412
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 11.531 56.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-343.609 -401.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 83.815 -5.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
118.097 -489.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.326 -7.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
119.423 -482.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.866 -73.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-162.866 -73.153
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.101.334 -156.197
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-241.404 -56.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.859.367 278.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.570 -2.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.856.797 280.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -8.145 -26.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.251 12.935
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.251 12.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.610 115.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
55.391 26.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
52.219 89.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.452.483 1.067.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -9.398 -10.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -12.039 4.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.277.719 -1.148.744
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
458.940 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -82.958 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.615 298.868
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.615 298.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-555.989 -375.758
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -374.351 -259.310
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -181.638 -116.448
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.125.327 -1.071.854
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
8 -1.125.327 -1.071.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-595.801 225.446
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.200.555 3.746.293
Kredilerden Nakit Girişleri
7 5.535.555 3.746.293
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
665.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.529.299 -3.322.174
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.529.299 -3.322.174
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
12.910 8.533
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -19.333 -10.458
Ödenen Temettüler
-42.788 0
Ödenen Faiz
-593.905 -429.652
Alınan Faiz
376.059 232.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-442.474 138.543
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
287.610 53.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.864 192.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.172.696 2.283.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.017.832 2.475.228
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.035.175 3.201.571
Ticari Alacaklar
5.291.197 5.412.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 9 16.799 15.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.274.398 5.397.031
Diğer Alacaklar
762.445 637.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 10 247.671 278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 514.774 359.363
Türev Araçlar
69.792 111.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 21.690 105.345
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 48.102 6.444
Stoklar
11 7.105.093 4.061.469
Peşin Ödenmiş Giderler
12 416.688 230.086
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 4.353 2.197
Diğer Dönen Varlıklar
20 66.449 119.997
ARA TOPLAM
16.751.192 13.777.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.751.192 13.777.527
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 71.125 79.502
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 987.005 923.330
Ticari Alacaklar
9 2.728 2.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.960 1.539
Diğer Alacaklar
7.132.232 5.968.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.117.394 5.961.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.838 7.383
Maddi Duran Varlıklar
4.986.873 4.815.797
Arazi ve Arsalar
14 1.150.696 1.145.890
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 138.590 135.762
Binalar
14 2.156.512 2.113.319
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.353.669 1.284.840
Taşıtlar
14 443 1.074
Mobilya ve Demirbaşlar
14 95.476 88.842
Özel Maliyetler
14 10.085 8.006
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 81.402 38.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 192.853 199.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
983.238 907.508
Şerefiye
196.568 196.568
Diğer Haklar
16 27.109 29.044
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 680.254 609.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 79.307 71.948
Peşin Ödenmiş Giderler
12 128.182 73.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 375.215 321.146
Diğer Duran Varlıklar
20 5.596 9.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.865.047 13.300.891
TOPLAM VARLIKLAR
31.616.239 27.078.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.451.168 3.047.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.749 12.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 10.749 12.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.440.419 3.035.180
Banka Kredileri
7 6.892.240 2.887.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 80.924 94.589
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 467.255 53.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
536.589 3.933.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
536.589 3.933.163
Banka Kredileri
7 536.589 3.933.163
Ticari Borçlar
10.870.176 8.060.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 32.171 29.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.838.005 8.030.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 237.423 245.568
Diğer Borçlar
86.084 71.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 82.352 69.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.732 2.481
Türev Araçlar
74.505 303.178
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 66.083 135.768
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 8.422 167.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 15.896 10.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 795.871 745.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 759.299 706.190
ARA TOPLAM
20.827.011 17.124.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.827.011 17.124.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
849.351 1.833.675
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.560 20.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 16.560 20.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
832.791 1.813.342
Banka Kredileri
7 393.153 1.657.777
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 124.258 105.185
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 315.380 50.380
Ticari Borçlar
9 111.056 61.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
352.368 298.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 274.130 226.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 78.238 72.501
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 333.999 333.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
74 964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.646.848 2.528.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.473.859 19.652.884
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.436.275 7.071.747
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.407 98.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.360.738 2.449.676
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.360.738 2.449.676
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.429.489 2.514.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.751 -65.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
666.918 580.551
Yabancı Para Çevrim Farkları
636.270 612.892
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.037 -43.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.037 -43.776
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.611 11.435
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 5.611 11.435
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.091 67.091
Yasal Yedekler
21 67.091 67.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 3.387.969 1.080.040
Net Dönem Karı veya Zararı
913.381 1.772.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
706.105 353.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.142.380 7.425.534
TOPLAM KAYNAKLAR
31.616.239 27.078.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 14.214.582 8.354.599 8.013.908 4.423.797
Satışların Maliyeti
22 -10.518.214 -6.042.107 -5.831.319 -3.230.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.696.368 2.312.492 2.182.589 1.193.281
BRÜT KAR (ZARAR)
3.696.368 2.312.492 2.182.589 1.193.281
Genel Yönetim Giderleri
24 -277.332 -206.115 -157.382 -95.102
Pazarlama Giderleri
24 -1.479.585 -968.264 -849.301 -482.469
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -200.144 -130.328 -104.007 -65.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.115.401 551.922 675.070 223.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.851.022 -1.103.722 -898.339 -445.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.003.686 455.985 848.630 328.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -29.907 -118.294 -4.138 -47.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
973.779 337.691 844.492 280.981
Finansman Gelirleri
26 2.395.010 1.526.180 837.128 623.379
Finansman Giderleri
26 -2.387.205 -1.297.767 -917.952 -610.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
981.584 566.104 763.668 294.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.526 60.034 12.614 95.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -22.275 -4.356 -16.647 -929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 76.801 64.390 29.261 96.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.036.110 626.138 776.282 389.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.036.110 626.138 776.282 389.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
122.729 26.047 83.246 19.622
Ana Ortaklık Payları
913.381 600.091 693.036 370.042
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 2,72000000 1,79000000 2,07000000 1,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.126 -6.323 -767 -4.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.407 -7.904 -958 -5.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.281 1.581 191 1.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.281 1.581 191 1.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
86.367 98.013 63.076 62.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.378 93.259 97.999 75.380
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.378 93.259 97.999 75.380
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.520 3.360 -3.840 6.800
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-7.520 3.360 -3.840 6.800
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.751 2.735 -34.319 -23.933
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
91.751 2.735 -34.319 -23.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.242 -1.341 3.236 3.769
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.696 -739 960 -1.496
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-22.938 -602 2.276 5.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.241 91.690 62.309 57.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.117.351 717.828 838.591 447.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
129.830 25.217 82.710 18.773
Ana Ortaklık Payları
987.521 692.611 755.881 428.359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956555
BIST