***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2021 13:22
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
-54.771 -54.771 -54.771 -88 378.906 -324.047 54.859 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 972.605 972.605 1.180.122 52.917 1.233.039
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 972.605 972.605 972.605 52.886 1.025.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 0 0 207.517 31 207.548
Kar Payları
-9.618 -9.618
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.890 -9.922 598 -9.324 -9.324 0 31 31 31 76.710 0 76.710 64.527 46.309 110.836
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 100.886 1.245.581 -46.743 1.198.838 1.198.838 635.148 -18.916 -18.916 10.249 10.249 626.481 67.091 945.633 972.605 1.918.238 4.935.305 178.863 5.114.168
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534
Transferler
-64.720 0 -64.720 -64.720 0 0 0 0 0 0 234.397 1.602.922 -1.772.599 -169.677 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.836 -10.836 -10.836 31.291 85.297 85.297 -6.829 -6.829 109.759 0 0 1.060.211 1.060.211 1.159.134 193.470 1.352.604
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060.211 1.060.211 1.060.211 193.470 1.253.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.836 -10.836 -10.836 31.291 85.297 85.297 -6.829 -6.829 109.759 0 0 0 0 98.923 98.923
Kar Payları
-76.455 -1.379.722 0 -1.379.722 -1.456.177 -1.456.177
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-8.036 -65.996 2.630 -63.366 -63.366 0 -6.819 -6.819 0 -6.819 0 654.492 0 654.492 576.271 279.651 855.922
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 13.528 2.384.151 -73.397 2.310.754 2.310.754 644.183 34.702 34.702 4.606 4.606 683.491 301.488 1.957.732 1.060.211 3.017.943 7.350.975 826.908 8.177.883
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.057.160 2.289.372
Dönem Karı (Zararı)
1.253.681 1.025.491
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.253.681 1.025.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.308.214 1.809.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 679.086 555.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
60.112 13.253
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.669 13.847
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 53.443 -594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.966 227.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 64.256 20.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.832 6.763
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 48.876 72.828
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 32.002 127.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
359.071 275.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -579.478 -376.916
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 938.549 652.753
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
121.584 464.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-169.907 109.212
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-169.907 109.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
83.795 169.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.474 -11.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.383 -54.744
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.383 -54.744
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 24.416 60.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-457.045 -531.968
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 7.717 -7.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
768.943 -928.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.485 -4.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
767.458 -924.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.634 -46.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -101.634 -46.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.820.581 -1.036.929
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-181.620 -199.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.359.046 1.463.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.328 9.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.355.718 1.454.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -26.825 -8.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.754 9.261
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
67.754 9.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.155 222.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.630 26.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
450.525 196.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.104.850 2.303.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -18.721 -15.029
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -28.969 1.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.893.228 -2.201.521
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
689.917 117.377
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -246.718 -2.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.460 244.499
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.460 244.499
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-949.885 -637.917
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -667.490 -454.920
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -282.395 -182.997
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.429.002 -1.922.514
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.429.002 -1.922.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.226.970 371.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.025.005 9.330.355
Kredilerden Nakit Girişleri
7 7.195.005 9.330.355
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
830.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -7.372.631 -8.634.221
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.322.565 -8.634.221
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-50.066 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
14.217 17.670
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.820 -81.335
Ödenen Temettüler
21 -1.456.177 -9.618
Ödenen Faiz
-895.042 -627.832
Alınan Faiz
579.478 376.916
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.063.038 459.786
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
250.587 151.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-812.451 611.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.172.696 2.283.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.360.245 2.894.454
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.364.704 3.201.571
Ticari Alacaklar
4.637.952 5.412.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.988 15.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.623.964 5.397.031
Diğer Alacaklar
708.983 637.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 258.826 278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 450.157 359.363
Türev Araçlar
144.031 111.789
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 50.894 105.345
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 93.137 6.444
Stoklar
11 7.821.904 4.061.469
Peşin Ödenmiş Giderler
12 324.311 230.086
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.518 2.197
Diğer Dönen Varlıklar
20 98.239 119.997
ARA TOPLAM
16.109.642 13.777.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.109.642 13.777.527
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 71.785 79.502
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 1.096.705 923.330
Ticari Alacaklar
1.247 2.307
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 479 1.539
Diğer Alacaklar
7.428.137 5.968.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.409.914 5.961.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 18.223 7.383
Maddi Duran Varlıklar
5.120.894 4.815.797
Arazi ve Arsalar
14 1.151.010 1.145.890
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 137.202 135.762
Binalar
14 2.142.243 2.113.319
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.525.048 1.284.840
Taşıtlar
14 130 1.074
Mobilya ve Demirbaşlar
14 102.906 88.842
Özel Maliyetler
14 9.439 8.006
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 52.916 38.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 193.780 199.761
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.032.309 907.508
Şerefiye
196.568 196.568
Diğer Haklar
16 26.226 29.044
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 726.242 609.948
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 83.273 71.948
Peşin Ödenmiş Giderler
12 160.775 73.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 320.271 321.146
Diğer Duran Varlıklar
20 4.398 9.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.430.301 13.300.891
TOPLAM VARLIKLAR
31.539.943 27.078.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.253.453 3.047.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.081 12.644
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 11.081 12.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.242.372 3.035.180
Banka Kredileri
7 8.524.495 2.887.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 80.337 94.589
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 637.540 53.445
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.959 3.933.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.959 3.933.163
Banka Kredileri
7 54.959 3.933.163
Ticari Borçlar
10.370.401 8.060.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 32.929 29.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.337.472 8.030.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 218.743 245.568
Diğer Borçlar
153.894 71.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 83.659 69.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.235 2.481
Türev Araçlar
48.645 303.178
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 45.418 135.768
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 3.227 r/Bildirim/973199
BIST