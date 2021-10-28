***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911Transferler-54.771 -54.771 -54.771 -88 378.906 -324.047 54.859 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 972.605 972.605 1.180.122 52.917 1.233.039Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 972.605 972.605 972.605 52.886 1.025.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.342 -12.342 -12.342 228.216 -14.285 -14.285 5.928 5.928 219.859 0 0 207.517 31 207.548Kar Payları-9.618 -9.618Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.890 -9.922 598 -9.324 -9.324 0 31 31 31 76.710 0 76.710 64.527 46.309 110.836Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 100.886 1.245.581 -46.743 1.198.838 1.198.838 635.148 -18.916 -18.916 10.249 10.249 626.481 67.091 945.633 972.605 1.918.238 4.935.305 178.863 5.114.168Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534Transferler-64.720 0 -64.720 -64.720 0 0 0 0 0 0 234.397 1.602.922 -1.772.599 -169.677 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.836 -10.836 -10.836 31.291 85.297 85.297 -6.829 -6.829 109.759 0 0 1.060.211 1.060.211 1.159.134 193.470 1.352.604Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060.211 1.060.211 1.060.211 193.470 1.253.681Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.836 -10.836 -10.836 31.291 85.297 85.297 -6.829 -6.829 109.759 0 0 0 0 98.923 98.923Kar Payları-76.455 -1.379.722 0 -1.379.722 -1.456.177 -1.456.177Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-8.036 -65.996 2.630 -63.366 -63.366 0 -6.819 -6.819 0 -6.819 0 654.492 0 654.492 576.271 279.651 855.922Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 13.528 2.384.151 -73.397 2.310.754 2.310.754 644.183 34.702 34.702 4.606 4.606 683.491 301.488 1.957.732 1.060.211 3.017.943 7.350.975 826.908 8.177.883Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.057.160 2.289.372Dönem Karı (Zararı)1.253.681 1.025.491Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.253.681 1.025.491Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.308.214 1.809.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 679.086 555.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler60.112 13.253Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 6.669 13.847Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 53.443 -594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler156.966 227.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 64.256 20.472Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 11.832 6.763Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 48.876 72.828Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 32.002 127.237Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler359.071 275.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -579.478 -376.916Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 938.549 652.753Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler121.584 464.534Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-169.907 109.212Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-169.907 109.212Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler83.795 169.984Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.474 -11.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.383 -54.744Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-8.383 -54.744Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 24.416 60.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-457.045 -531.968Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 7.717 -7.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler768.943 -928.907İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.485 -4.035İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)767.458 -924.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-101.634 -46.441İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -101.634 -46.441Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.820.581 -1.036.929Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-181.620 -199.811Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.359.046 1.463.859İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.328 9.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.355.718 1.454.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -26.825 -8.389Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.754 9.261İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)67.754 9.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler470.155 222.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.630 26.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)450.525 196.141Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.104.850 2.303.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -18.721 -15.029Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -28.969 1.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.893.228 -2.201.521Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri689.917 117.377İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 -246.718 -2.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.460 244.499Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.460 244.499Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-949.885 -637.917Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -667.490 -454.920Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -282.395 -182.997Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.429.002 -1.922.514İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.429.002 -1.922.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.226.970 371.935Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.025.005 9.330.355Kredilerden Nakit Girişleri7 7.195.005 9.330.355İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri830.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -7.372.631 -8.634.221Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.322.565 -8.634.221İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-50.066 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış14.217 17.670Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-121.820 -81.335Ödenen Temettüler21 -1.456.177 -9.618Ödenen Faiz-895.042 -627.832Alınan Faiz579.478 376.916YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.063.038 459.786Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi250.587 151.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-812.451 611.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.172.696 2.283.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.360.245 2.894.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.364.704 3.201.571Ticari Alacaklar4.637.952 5.412.504İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 13.988 15.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.623.964 5.397.031Diğer Alacaklar708.983 637.914İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 258.826 278.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 450.157 359.363Türev Araçlar144.031 111.789Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 50.894 105.345Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 93.137 6.444Stoklar11 7.821.904 4.061.469Peşin Ödenmiş Giderler12 324.311 230.086Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.518 2.197Diğer Dönen Varlıklar20 98.239 119.997ARA TOPLAM16.109.642 13.777.527TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.109.642 13.777.527DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 71.785 79.502İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 1.096.705 923.330Ticari Alacaklar1.247 2.307İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 768 768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 479 1.539Diğer Alacaklar7.428.137 5.968.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.409.914 5.961.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 18.223 7.383Maddi Duran Varlıklar5.120.894 4.815.797Arazi ve Arsalar14 1.151.010 1.145.890Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 137.202 135.762Binalar14 2.142.243 2.113.319Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.525.048 1.284.840Taşıtlar14 130 1.074Mobilya ve Demirbaşlar14 102.906 88.842Özel Maliyetler14 9.439 8.006Yapılmakta Olan Yatırımlar14 52.916 38.064Kullanım Hakkı Varlıkları15 193.780 199.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.032.309 907.508Şerefiye196.568 196.568Diğer Haklar16 26.226 29.044Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 726.242 609.948Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 83.273 71.948Peşin Ödenmiş Giderler12 160.775 73.380Ertelenmiş Vergi Varlığı27 320.271 321.146Diğer Duran Varlıklar20 4.398 9.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.430.301 13.300.891TOPLAM VARLIKLAR31.539.943 27.078.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.253.453 3.047.824İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.081 12.644Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 11.081 12.644İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.242.372 3.035.180Banka Kredileri7 8.524.495 2.887.146Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 80.337 94.589İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 637.540 53.445Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.959 3.933.163İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.959 3.933.163Banka Kredileri7 54.959 3.933.163Ticari Borçlar10.370.401 8.060.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 32.929 29.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 10.337.472 8.030.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 218.743 245.568Diğer Borçlar153.894 71.923İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 83.659 69.442İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.235 2.481Türev Araçlar48.645 303.178Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 45.418 135.768Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 3.227 r/Bildirim/973199BIST