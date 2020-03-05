***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.Değişikliğin NedeniRaporun İngilizce Versiyonunun YayımlanmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi--Açıklamalar03.03.2020 tarihinde yayımlamış olduğumuz Finansal Raporun İngilizce olarak yayımlanması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824538BIST