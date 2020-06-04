***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemde yer alan hak kullanım süreçlerinde kayıtlı sermaye tavanı da işaretlenerek açıklama tekrar gönderilmektedir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.06.2020Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması5 - 2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti9 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vestel Elektronik 2019 OGK Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Vestel Elektronik 2019 OGK BiBIST