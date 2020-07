***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.06.2020Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması5 - 2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi8 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti9 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vestel Elektronik 2019 OGK Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Vestel Elektronik 2019 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vestel Elektronik Invitation for the 2019 Annual General Meeting.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 30 Haziran 2020 Salı günü saat 10:00'da Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak,• 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,• Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Mehmet Emre Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Olgun Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Bekir Ağırdır, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,• 2020 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 182.160,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,• 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına,• Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,• 01.01.2020– 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2'si olarak belirlenmesine,• Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Vestel Elektronik 2019 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Vestel Elektronik_Minutes of the 2019 Annual General Meeting.pdf - TutanakEK: 3 Vestel Elektronik 2019 OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856170BIST