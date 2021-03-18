***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 18.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,8 - 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,14 - Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5'inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vestel Elektronik 2020 OGK Toplantısı Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Vestel Elektronik Invitation for the Annual General Meeting.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00'da Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919143BIST