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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

04.11.2022 14:00
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rus basınında çıkan, %100 bağlı ortaklığımız Vestel CIS Ltd.'in Rusya'daki beyaz eşya ve televizyon fabrikasının yeniden üretimine başlayacağı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076763


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Tam 6.621 6.674 40,00  
Yarım 3.226 3.265 21,00  
Çeyrek 1.618 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 0,42  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,23  
B. Petrol 97,53 97,53 2,86  
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