***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.11.2022 14:00
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rus basınında çıkan, %100 bağlı ortaklığımız Vestel CIS Ltd.'in Rusya'daki beyaz eşya ve televizyon fabrikasının yeniden üretimine başlayacağı haberi gerçeği yansıtmamaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076763
BIST
14:164.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 74,39
|Açılış
|: 4.131
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|Önceki Kapanış
|: 4.105
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4.185
En Düşük
4.131
14:1618,6294
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,6200
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|: 18,7000
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En Düşük
18,5892
14:1618,2608
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 989,32
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989,78
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MIATK
|83,15
|54.386.555
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.311.648
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.609.303
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|GSDHO
|6,70
|435.231.220
|% 8,94
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,90
|126.933.202
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|105,00
|6.784.648.515
|% 3,14
|
|EREGL
|32,52
|4.709.352.331
|% 7,40
|
|TUPRS
|428,80
|3.135.756.297
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,60
|2.298.869.351
|% 4,05
|
|SASA
|143,80
|2.038.029.176
|% 5,81
|
|EKGYO
|4,62
|1.119.649.106
|% 1,99
|
|KRDMD
|12,60
|2.298.869.351
|% 4,05
|
|EREGL
|32,52
|4.709.352.331
|% 7,40
|
|HALKB
|8,42
|1.016.853.013
|% 2,56
|
|ISCTR
|8,78
|1.034.714.068
|% 0,92
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6294
|% 0,08
|
|Euro
|18,2498
|18,2608
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8411
|20,9456
|% 0,65
|
|Frank
|18,4334
|18,5445
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,07
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|23,10
|
|Altın Gr.
|988
|988
|12,65
|
|Cumhuriyet
|6.588
|6.688
|71,00
|
|Tam
|6.621
|6.674
|40,00
|
|Yarım
|3.226
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,23
|
|B. Petrol
|97,53
|97,53
|2,86
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