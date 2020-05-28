***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 19:18
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847475
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0536
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8258
En Düşük
6,7656
18:007,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1019
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5617
En Düşük
7,4416
18:00377,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 5,54
|Açılış
|: 377,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3755
|8,4175
|% 1,15
|
|Frank
|7,0408
|7,0833
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8093
|1,8184
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|14,34
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.481
|34,70
|
|Tam
|2.521
|2.557
|47,10
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,50
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,89
|35,89
|1,29
|