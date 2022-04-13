***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 750.000.000,00 TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma araçları olduğu aracı olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları dahil diğer her türlü borçlanma aracı (her biri bundan sonra "Borçlanma Aracı" olarak ifade edilecektir) ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020185BIST