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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.06.2022 17:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2023

Ek Açıklamalar
13.04.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2022/31 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038971


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