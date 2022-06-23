***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2022 17:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2023
Ek Açıklamalar
13.04.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2022/31 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038971
BIST
17:472.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -27,08
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4717,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0345
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3810
En Düşük
17,3014
17:4718,3193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:471.028,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.028,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:45
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.686.087
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.540.788
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|82.808.494
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,90
|2.946.342.993
|% -2,21
|
|SISE
|21,62
|1.484.201.759
|% -2,61
|
|EREGL
|27,68
|1.483.921.882
|% -1,84
|
|SASA
|44,96
|1.193.703.844
|% -0,31
|
|AKBNK
|8,80
|1.187.256.951
|% -3,19
|
|ODAS
|3,25
|1.154.559.720
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,79
|1.024.059.206
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|352.295.355
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,60
|359.652.580
|% -1,52
|
|AKBNK
|8,80
|1.187.256.951
|% -3,19
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3639
|17,3735
|% 0,19
|
|Euro
|18,2947
|18,3202
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,2137
|21,3201
|% 0,17
|
|Frank
|18,0348
|18,1435
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6151
|4,6382
|% 0,27
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.821
|6.926
|8,00
|
|Yarım
|3.349
|3.388
|4,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,33
|
Seans Raporu
17:45
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17:58ETYAT
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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