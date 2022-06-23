***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2023Ek Açıklamalar13.04.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2022/31 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038971BIST