***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020 yılı finansal planlaması kapsamında -Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Elektronik") ve bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya") 2020 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye ("Vestel Ticaret") yapacağı mamul satışlarının toplamının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu, -Vestel Elektronik ve bağlı ortaklıkları Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Ticaret'in 2020 yılında Vestel Holland B.V.'den alacağı hammadde ve malzeme alım tutarının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862207BIST