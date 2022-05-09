***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.05.2022 23:22
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022 yılı finansal planlaması kapsamında -Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Elektronik") ve bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ("Vestel Beyaz Eşya") 2022 yılında Vestel Ticaret AŞ'ye ("Vestel Ticaret") yapacağı mamul satışlarının toplamının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, satış işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu, -Vestel Elektronik ve bağlı ortaklıkları Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Ticaret'in 2022 yılında Vestel Holland B.V.'den yapacağı hammadde ve malzeme alımlarının toplam tutarının Vestel Elektronik'in kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu alış işlemlerinin kapsam ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028131
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0216
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
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15,1305
En Düşük
15,0772
18:0516,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0743
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0154
En Düşük
15,9282
18:05900,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,88
|Açılış
|: 900,88
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
901,70
En Düşük
899,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0930
|15,1029
|% 0,12
|
|Euro
|15,9219
|15,9907
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,5608
|18,6539
|% 0,09
|
|Frank
|15,1353
|15,2265
|% 0,12
|
|Riyal
|4,0137
|4,0339
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,47
|
|Altın Gr.
|899
|900
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,59
|0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK