***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtım Teklifi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VESTL, TRAVESTL91H6 1. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249VESTL, TRAVESTL91H6 2. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249VESTL, TRAVESTL91H6 3. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249VESTL, TRAVESTL91H6 TOPLAM 7,0373820 703,7382 15 5,9817747 598,17747Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VESTL, TRAVESTL91H6 0 0Ek AçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır."Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 hesap dönemine ilişkin 974.308.002 TL net dağıtılabilir dönem kârı ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre düzenlenen 31.12.2020 tarihli mali tablolarda yer alan olağanüstü yedekler ve özel fonlardan oluşan 1.620.822.129 TL olmak üzere toplam 2.595.130.131 TL tutarındaki kaynağın kâr dağıtımına konu edilmesi, kâr dağıtımına konu edilecek kaynak üzerinden 234.396.120 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.360.734.011 TL kâr payının ilgili hesap dönemine yönelik Kâr Dağıtım Öneri Tablosu kapsamında, her 1,00 TL nominal değerli paya brüt 7,0373 TL (net 5,9818 TL) olmak üzere pay sahiplerine nakden üç eşit taksitte ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. "Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Elektronik Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Vestel Elektronik Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 335.456.2752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 67.091.255* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.804.643.000 974.308.0024. Vergiler ( - ) 32.044.000 05. Net Dönem Kârı 1.772.599.000 974.308.0026. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.772.599.000 974.308.002Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 555.186 555.18610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.773.154.186 974.863.18811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 443.288.547* Nakit 0 443.288.547* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.917.445.46516. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 234.396.12017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.620.822.129Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 2.006.623.910 0 205,95 5,9818 598,18TOPLAM 2.006.623.910 0 205,95 5,9818 598,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919144BIST