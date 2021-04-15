***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım Teklifi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VESTL, TRAVESTL91H6 1. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249VESTL, TRAVESTL91H6 2. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249VESTL, TRAVESTL91H6 3. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249VESTL, TRAVESTL91H6 TOPLAM 7,0373820 703,7382 15 5,9817747 598,17747Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VESTL, TRAVESTL91H6 0 0Ek Açıklamalar18.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Elektronik Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Vestel Elektronik Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 335.456.2752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 67.091.255* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.804.643.000 974.308.0024. Vergiler ( - ) 32.044.000 05. Net Dönem Kârı 1.772.599.000 974.308.0026. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.772.599.000 974.308.002Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 555.186 555.18610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.773.154.186 974.863.18811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 443.288.547* Nakit 0 443.288.547* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.917.445.46516. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 234.396.12017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.620.822.129Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 2.006.623.910 0 205,95 5,9818 598,18TOPLAM 2.006.623.910 0 205,95 5,9818 598,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928648BIST