***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2021 10:05
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kâr Payı Dağıtım Tarihleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VESTL, TRAVESTL91H6 1. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249
VESTL, TRAVESTL91H6 2. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249
VESTL, TRAVESTL91H6 3. Taksit 2,3457940 234,5794 15 1,9939249 199,39249
VESTL, TRAVESTL91H6 TOPLAM 7,0373820 703,7382 15 5,9817747 598,17747
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 30.07.2021 03.08.2021 02.08.2021
2. Taksit 30.09.2021 04.10.2021 01.10.2021
3. Taksit 30.11.2021 02.12.2021 01.12.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VESTL, TRAVESTL91H6 0 0
Ek Açıklamalar
18.03.2021 ve 15.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin 5. maddesinin 2/b bendi ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi kapsamında, üç eşit taksitte ödenecek kâr payının dağıtım tarihleri Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarihli kararı ile 30.07.2021, 30.09.2021 ve 30.11.2021 olarak belirlenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Vestel Elektronik Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Vestel Elektronik Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 335.456.275
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 67.091.255
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.804.643.000 974.308.002
4. Vergiler ( - ) 32.044.000 0
5. Net Dönem Kârı 1.772.599.000 974.308.002
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.772.599.000 974.308.002
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 555.186 555.186
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.773.154.186 974.863.188
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 443.288.547
* Nakit 0 443.288.547
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.917.445.465
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 234.396.120
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.620.822.129
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 2.006.623.910 0 205,95 5,9818 598,18
TOPLAM 2.006.623.910 0 205,95 5,9818 598,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930804
BIST