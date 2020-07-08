***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 17:32
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.07.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857273
BIST
17:17119.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,33
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:176,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:177,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0522
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:17399,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,96
|Açılış
|: 399,94
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.683.353
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.457.224
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.101.719
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.296.669
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.118.931
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,43
|20.192.693
|% -8,86
|
|MARTI
|1,40
|28.453.949
|% -6,67
|
|FENER
|12,90
|95.968.067
|% -6,39
|
|EKGYO
|2,27
|2.220.185.550
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.665.090.958
|% 3,13
|
|SISE
|6,49
|1.546.750.502
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.330.913.008
|% -1,92
|
|PETKM
|4,37
|1.219.229.509
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,27
|2.220.185.550
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,29
|1.665.090.958
|% 3,13
|
|PETKM
|4,37
|1.219.229.509
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,87
|467.467.015
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.546.750.502
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6116
|8,6548
|% 0,39
|
|Frank
|7,2841
|7,3280
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|17,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|25,00
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,14
|
Seans Raporu
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