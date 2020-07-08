***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.07.2020Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857273BIST