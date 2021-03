***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımının görüşülmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizce gelecek beş yıl içerisinde nakit ve/veya bedelsiz sermaye artımı ihtiyacı doğduğu takdirde değerlendirilmek üzere Şirket kayıtlı sermaye tavanının mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021-2025 yılları için Şirketimizin mevcut 1.000.000.000.- TL (Birmilyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline,İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment to the Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918290BIST