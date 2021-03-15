***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.03.2021 19:37
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artırımının görüşülmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimizce gelecek beş yıl içerisinde nakit ve/veya bedelsiz sermaye artımı ihtiyacı doğduğu takdirde değerlendirilmek üzere Şirket kayıtlı sermaye tavanının mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021-2025 yılları için Şirketimizin mevcut 1.000.000.000.- TL (Birmilyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000- TL (İkimilyar Türk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline,
İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment to the Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918290
BIST