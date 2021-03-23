***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 17:51
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN SPK BAŞVURUSUNUN ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Ek Açıklamalar
15.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920010
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1317
|Açılış
|: 7,8750
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|Önceki Kapanış
|: 7,8000
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7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2007
|Açılış
|: 9,3450
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,5275
En Düşük
9,1927
18:05440,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,98
|Açılış
|: 440,15
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9083
|7,9136
|% 1,69
|
|Euro
|9,4117
|9,4598
|% 2,17
|
|Sterlin
|10,8542
|10,9087
|% 1,12
|
|Frank
|8,4376
|8,4884
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1027
|2,1133
|% 1,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,86
|
|Altın Gr.
|440
|440
|6,07
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|-3,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
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17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
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17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
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17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem