***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN SPK BAŞVURUSUNUN ONAYI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Ek Açıklamalar15.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920010BIST