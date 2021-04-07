***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2021 19:55
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Ek Açıklamalar
15.03.2021 ve 23.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924546
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
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|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
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|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
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|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
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|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
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|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
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|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
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|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
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|3.931.001
|% -9,53
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|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
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|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
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|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
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|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
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|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
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|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
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|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|8,1514
|8,1606
|% 0,40
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|Euro
|9,6901
|9,6986
|% 0,29
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|Sterlin
|11,1800
|11,2361
|% -0,29
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|Frank
|8,7570
|8,8097
|% 0,60
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|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% 0,33
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,14
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|Altın Gr.
|456
|457
|0,50
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|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
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|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
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|Çeyrek
|731
|748
|3,77
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|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,04
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
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|B. Petrol
|62,90
|62,90
|0,16
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