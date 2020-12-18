***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.12.2020 16:29
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla 'A (Trk)' ve 'A-1 (Trk)',
görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma
enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu 'A (Trk)', kısa vadeli ihraç notu ise 'A-1 (Trk)' olarak belirlenmiştir. Diğer
taraftan, Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, 'BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893853
BIST
17:451.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:457,6551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0476
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:459,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0856
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3604
17:45464,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,75
|Açılış
|: 464,02
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AKCNS
|16,85
|104.722.668
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.749.457
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.115.802
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.850.921
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.302.346
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|542.212.080
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.383.478
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.188.780.865
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,55
|1.408.139.896
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,20
|1.285.288.092
|% 2,80
|
|TSKB
|1,84
|1.192.707.119
|% 9,52
|
|TCELL
|16,21
|1.144.150.323
|% 2,53
|
|TSKB
|1,84
|1.192.707.119
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,20
|1.285.288.092
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,43
|713.328.736
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|726.874.204
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,42
|250.600.164
|% -0,70
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6500
|7,6551
|% -0,62
|
|Euro
|9,3645
|9,3722
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,3107
|10,3625
|% -0,98
|
|Frank
|8,6184
|8,6703
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0347
|2,0449
|% -0,61
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-4,55
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,36
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
-
17:58XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
-
17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem