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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

18.12.2020 16:29



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir  kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla 'A (Trk)' ve 'A-1 (Trk)', 
görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma 
enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu 'A (Trk)', kısa vadeli ihraç notu ise 'A-1 (Trk)' olarak belirlenmiştir. Diğer 
taraftan, Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, 'BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893853


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