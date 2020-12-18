***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla 'A (Trk)' ve 'A-1 (Trk)',görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanmaenstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu 'A (Trk)', kısa vadeli ihraç notu ise 'A-1 (Trk)' olarak belirlenmiştir. Diğertaraftan, Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, TürkiyeCumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, 'BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893853BIST