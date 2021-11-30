***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980241BIST