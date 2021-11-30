***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.11.2021 13:07
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980241
BIST
14:221.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2213,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2074
|Açılış
|: 13,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2214,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3499
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:22757,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 22,84
|Açılış
|: 757,56
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SONME
|31,02
|3.607.868
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.652
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,36
|132.509.101
|% -8,94
|
|ASELS
|22,44
|1.774.128.539
|% -1,32
|
|KOZAL
|129,90
|1.662.110.116
|% 7,71
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|SASA
|42,72
|1.081.093.372
|% -0,56
|
|THYAO
|17,06
|943.047.893
|% -1,50
|
|YKBNK
|3,19
|573.928.740
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,54
|818.300.720
|% -0,91
|
|GARAN
|11,49
|1.365.321.576
|% 0,79
|
|TSKB
|1,48
|152.158.217
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,27
|216.331.671
|% 0,44
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0157
|13,0237
|% 1,62
|
|Euro
|14,7715
|14,8188
|% 2,42
|
|Sterlin
|17,4623
|17,5499
|% 2,75
|
|Frank
|14,2445
|14,3304
|% 3,09
|
|Riyal
|3,4884
|3,5059
|% 2,44
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,23
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,23
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.059
|154,00
|
|Tam
|4.959
|5.085
|152,87
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|73,95
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|36,97
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-2,09
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:32ESCOM
Yüzde 4.56 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 098, 869 adet işlem
-
14:31GUBRF
Yüzde 4.18 oranında artışla 82.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 127, 854 adet işlem
-
14:30ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 070, 148 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 947
-
14:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, AKBNK