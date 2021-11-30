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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

30.11.2021 13:07
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir  kategori içerisinde değerlendirmiş Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)",  görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980241


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