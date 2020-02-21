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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.02.2020 11:23
GÜNCEL HABERLER



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/08/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/08/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/02/2020
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketimizin 2019 yılında 9,59 (%95,87) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, yapılan iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, 21.02.2020 tarihi itibarıyla 9,63 (%96,32) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın güncellemiş olduğu 9,63'lük not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte ve Şirketimizin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,91 98,44 99,48 94,47 96,32




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820764


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Cumhuriyet 2.129 2.161 31,00  
Tam 2.117 2.170 30,07  
Yarım 1.023 1.050 14,55  
Çeyrek 513 525 7,28  
Gümüş.Ons 18,51 18,55 0,15  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,41 58,41 -0,90  
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