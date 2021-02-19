***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
19.02.2021 16:49
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/02/2021
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ("SAHA") tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketimizin 2020 yılında 9,63 (%96,32) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 19.02.2021 tarihi itibarıyla 9,63 (%96,34) olarak teyit edilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın teyit etmiş olduğu 9,63'lük not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte ve Şirketimizin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,93 98,44 99,48 94,48 96,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911064
BIST