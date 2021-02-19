***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/08/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi06/08/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi19/02/2021AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ("SAHA") tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu hazırlanmış olup, yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Şirketimizin 2020 yılında 9,63 (%96,32) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 19.02.2021 tarihi itibarıyla 9,63 (%96,34) olarak teyit edilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA'nın teyit etmiş olduğu 9,63'lük not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir. Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte ve Şirketimizin www.vestelyatirimciiliskileri.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,93 98,44 99,48 94,48 96,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911064BIST